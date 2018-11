Nemčija: prepoved za dizle tudi že na avtocesti

Nemško sodišče je odločilo, da morata mesti Gelsenkirchen in Essen delno omejiti vožnjo s starejšimi dizelskimi avtomobili. Ta prepoved bo zajemala tudi del prometno obremenjene avtoceste mimo obeh mest in tako bo poseganje v vožnjo s starejšimi dizelskimi avtomobili prvič doseglo tudi znameniti nemški "Autobahn" na odseku A40. Do omejitve bi lahko prišlo prihodnje leto julija, a po navedbah nemških medijev se bodo pri nemškem okoljskem ministrstvu na to odločitev sodišča še pritožili.

Kmalu tudi prepovedi za motorje Euro 5

Medtem ko omejevanje uporabe dizelskih vozil v središču mest prebivalcem še vedno pušča druge možnosti dostopa do želenih lokacij, bi morebitna omejitev na avtocesti precej bolj posegla v mobilnost domačinov s starejšimi avtomobili.

Le nekaj dni prej je do omejitev uporabe starih dizlov prišlo v Kölnu in Bonnu, podobno bodo predvidoma storili tudi v Mainzu, Stuttgartu, Aachnu, Frankfurtu in Berlinu. Zadnji dve mesti bosta do konca prihodnjega leta prepovedali tudi dizelske motorje z normativi Euro 5, in ne le Euro 4, kar bo veljalo na določenih cestah znotraj mesta.

Prodaja novih avtomobilov z dizelskim motorjem je v zadnjem letu v Nemčiji upadla še za deset odstotnih točk. V prvem polletju lanskega leta je delež dizelskih motorjev pri novih avtomobilih znašal 41 odstotkov, letos pa je padel na 31 odstotkov.