Avtomatik poveča udobje, a tudi porabo goriva #foto

Nekoliko podrobnejši pregled glede posameznih odsekov razkriva, da sta captur in 2008 največ porabila ravno na avtocesti in pri dinamični vožnji, oba sta bila namreč opremljena s samodejnim menjalnikom. Foto: Prima

Del velikega primerjalnega testa Prima je tudi merjenje povprečne porabe goriva. Z vsemi desetimi avti smo se odpravili istočasno in odpeljali merilni cikel dolg 120 kilometrov, razlike med najbolj varčnim in potratnim pa niso bile velike, manj kot liter, a je treba upoštevati tudi, da so imeli bolj potratni avti tudi močnejše motorje, dva pa sta imela vgrajen še samodejni menjalnik, ki še posebej pri športni vožnji dvigne povprečno porabo goriva.

Testni krog je bil, če sklepamo po navigaciji, dolg 120 kilometra. Merjenje smo začeli v mestu in po središču Ljubljane prevozili mestnih 22 kilometrov. Vožnjo smo nadaljevali po avtocesti (26 kilometrov), zavilii z avtoceste in na magistralni cesti preverili, koliko goriva testni avtomobili porabijo v umirjenem ciklu. Manjkal ni niti 15-kilometrski odsek, kjer smo vozili dinamično, in merjenje končali s še enim odsekom vožnje po avtocesti.

Med šestimi in sedmimi litri

Po koncu merilnih testov sta bila zmagovalca kar dva – seat arona in škoda kamiq sta v povprečju porabila okroglih šest litrov goriva. Med desetimi tekmeci je bila razlika manjša kot liter. Foto: PRIMA A treba je upoštevati, da so bile razlike majhne in da niti najpotratnejši avto (peugeot 2008) ni porabil več kot sedmih litrov. Kupovanje avta izmed deseterice izključno zaradi povprečne porabe goriva pa zaradi majhnih razlik niti ni smiselno.

Suzuki vitara se je dokazala s svojim blagohibridnim pogonom in kljub štirikolesnemu pogonu porabila 6,2 litra goriva, pod 6,5 litra pa sta porabila še nissan juke in ford puma, ki ima prav tako blagohibridni pogon. T-cross je porabil 6,5 litra, crossland X 6,7 litra. Na zadnjih treh mestih so pristali francozi – C3 in captur sta imela povprečno porabo 6,8 litra. Kot že omenjeno, je največ porabil 2008, in sicer 6,9 litra.

Avtomatik prinaša večjo porabo goriva

Nekoliko podrobnejši pregled glede posameznih odsekov razkriva, da sta captur in 2008 največ porabila ravno na avtocesti in pri dinamični vožnji (oba 9,9 litra pri dinamičnem delu, na avtocesti pa captur 6,6 in 2008 7,2 litra). To je še en jasen kazalnik, da pri dinamični vožnji samodejni menjalnik izboljša udobje, a voznik plača davek z večjo povprečno porabo goriva.

To je razvidno tudi iz uradnih podatkov po merilnem ciklu WLTP, samodejni menjalnik tudi v povsem nevtralnem merilnem ciklu porabi več kot enak avto z ročnim menjalnikom. Ima pa po drugi strani takšen menjalnik veliko besede pri udobju vožnje, navsezadnje pripomore tudi k varnosti, poleg višje porabe goriva pa prinaša tudi višje nakupne stroške.

Tudi naši rezultati se sovpadajo z uradnimi podatki: avto s samodejnim menjalnikom porabi več kot primerljiv avto z ročnim menjalnikom. Največja razlika nastane pri dinamični vožnji. Foto: PRIMA

Kako smo merili?



Kot že omenjeno, smo povprečno porabo na merilnem krogu opravili z vsemi desetimi avtomobili hkrati. Vozili smo drug za drugim, po omejitvah, zunaj je bilo prijetnih 15 stopinj Celzija in ceste so bile suhe. Na vseh avtomobilih so bile letne pnevmatike. Pri vitari (testna je imela štirikolesni pogon), 2008 in capturju (samodejni menjalnik) smo z ustreznim koeficientom izenačili porabo z modelom s pogonom spredaj oziroma z ročnim menjalnikom.

Porabi več, a ima tudi močnejši motor

A je treba poudariti, da je bilo med najmočnejšim in najšibkejšim avtom na testu kar 15 kilovatov razlike, da je arona od C3 ali capturja lažja za 143 kilogramov oziroma od capturja celo za 151 kilogramov. Glede na podatke WLTP so v našem merilnem ciklu vsi avtomobili porabili več, kot pravijo v tovarni, razlike so bile v povprečju med pol litra in enim litrom. Polovico avtov je poganjal litrski motor, vitaro 1,4-litrski in capturja 1,3-litrski. Trojček PSA je poganjal 1,2-litrski motor.