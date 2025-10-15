Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Sreda,
15. 10. 2025,
15.38

Osveženo pred

42 minut

1. DOL za ženske, 2. krog

Sreda, 15. 10. 2025, 15.38

42 minut

1. DOL za ženske, 2. krog

Prvakinje pri povratnicah, Kamničanke gostijo Novogoričanke

Sportal

OTP banka Branik | Mariborčanke gostujejo pri sosedah iz Hoč. | Foto OTP Banka Branik

Mariborčanke gostujejo pri sosedah iz Hoč.

Foto: OTP Banka Branik

Na sporedu je drugi krog državnega prvenstva za odbojkarice. Branilke naslova iz Maribora gostujejo pri povratnicah v Hočah, podprvakinje iz Kamnika, ki tekmujejo v spremenjeni in pomlajeni zasedbi, gostijo članice Gen-I Volley, Koprčanke pričakujejo Radovljičanke, Šempetrankam pa bodo nasproti stale Ankarančanke.

OTP banka branik
Sportal Branilke naslova suverene, podprvakinje začele s porazom

1. DOL, ženske, 1. krog

Sreda, 15. oktober
 

Lestvica:

1 DOL
