1. DOL za ženske, 2. krog
Prvakinje pri povratnicah, Kamničanke gostijo Novogoričanke
Na sporedu je drugi krog državnega prvenstva za odbojkarice. Branilke naslova iz Maribora gostujejo pri povratnicah v Hočah, podprvakinje iz Kamnika, ki tekmujejo v spremenjeni in pomlajeni zasedbi, gostijo članice Gen-I Volley, Koprčanke pričakujejo Radovljičanke, Šempetrankam pa bodo nasproti stale Ankarančanke.
