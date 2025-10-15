Prvakinje pri povratnicah, Kamničanke gostijo Novogoričanke

Na sporedu je drugi krog državnega prvenstva za odbojkarice. Branilke naslova iz Maribora gostujejo pri povratnicah v Hočah, podprvakinje iz Kamnika, ki tekmujejo v spremenjeni in pomlajeni zasedbi, gostijo članice Gen-I Volley, Koprčanke pričakujejo Radovljičanke, Šempetrankam pa bodo nasproti stale Ankarančanke.