Koliko dražje avtomobile kupujemo? To so številke po štirih letih.

Vsako leto je v avtomobilih lahko več opreme in zato se tudi dražijo. Primerljivi križanci kompaktnega razreda so se v štirih letih v povprečju vsaj za okrog deset odstotkov. Primerjalni test desetih vozil je pokazal tudi na velike razlike pri stroških servisov. Do 150 tisoč kilometrov je razlika med najdražjim in najcenejšim kar 1.200 evrov.

Avtomobile tega razreda smo s primerjalnim testom PRIMA ocenjevali že drugič, zato je po štirih letih od prvega testa zanimiv tudi pogled na porast cen avtomobilov v tem obdobju. Vsako leto avtomobili dobijo več opreme, postopno proizvajalci vanje vgrajujejo tudi hibridizirane pogone in vse to vpliva na ceno. Tako so se vstopne cene testiranih avtomobilov (brez dodatkov in popustov) od spomladi leta 2016 v povprečju zvišale za okrog 10 odstotkov.

Če bi vključili kovinsko barvo, pripravo za prevzem in upoštevali tokratne popuste, pa so bili letošnji avtomobili v povprečju dražji za okrog 12 odstotkov. Primerjava je sicer le informativna, saj nekatere cene niso povsem primerljive. Bolj kot osnovne cene se je povečal razpon, do katere cene je mogoče avtomobile tega razreda še opremiti. Na voljo je namreč precej več dodatne opreme kot leta 2016.

Foto: Ford

Kot smo poročali že ob osnovnem članku s tokratnega testa, so testirani avtomobili (ob upoštevani srednji opremi) v povprečju stali od 17 do 20 tisoč evrov.

Zainteresirani kupec bi lahko pri večini sodelujočih modelov že pred obiskom prodajnega salona na internetu sestavil želeno vozilo, takega spletnega konfiguratorja med sodelujočimi nimata Ford in Suzuki. Razpon mogočih cen testiranih vozil je znašal od 14 do 29 tisoč evrov. Najcenejša bi bila lahko citroën C3 aircross in renault captur, najdražja pa spet captur in ford puma. Najmanjši cenovni razpon – to je razlika med osnovno ceno in vozilom z vsemi dodatki – ima C3 aicross, največjega pa captur. Puma na drugi strani ni na voljo za manj kot 21.500 evrov. Vse omenjene cene vključujejo dane popuste.

Pregled - stroški zavarovanja in servisov za pet let oziroma 150 tisoč kilometrov:

zavarovanje - 1 leto servisi do 150.000 km skupaj Peugeot 2008 active 1.2 puretech 589 EUR 2.863 EUR 6.987 EUR Citroën C3 aircross 511 EUR 2.685 EUR 6.267 EUR Renault Captur 597 EUR 2.139 EUR 6.323 EUR Ford Puma 626 EUR 1.849 EUR 6.231 EUR Opel Crossland X 539 EUR 1.951 EUR 5.724 EUR Suzuki Vitara 586 EUR 1.758 EUR 5.865 EUR Nissan Juke 559 EUR 1.760 EUR 5.678 EUR Volkswagen T-cross 545 EUR 1.622 EUR 5.437 EUR Škoda Kamiq 537 EUR 1.622 EUR 5.388 EUR Seat Arona 538 EUR 1.622 EUR 5.391 EUR

Peugeot 2008 je eden najbolj vpadljivih avtomobilov tega razreda, ki pa se je "izkazal" tudi z najvišjo ceno servisiranja do 150 tisoč kilometrov. Foto: PRIMA

Povprečni popust okrog 1.600 evrov

Razpon med najvišjo (Puma) in najnižjo (C3 Aircross) ceno izbranega paketa s cenika je tokrat znašal skoraj pet evrskih tisočakov, povprečna cena (brez kovinske barve, stroškov transporta/priprave in dodatne opreme ter brez upoštevanja popusta) pa malo manj kot 19.300 evrov. Tudi z upoštevanjem dodatne opreme in popustov se cene niso bistveno razlikovale, povprečna je znašala 19.130 evrov. Popusti so znašali od 900 do 2.100 evrov, v povprečju dobrih 1.600 evrov.

Razlike v ceni servisov najvišje: najdražja citroën in peugeot, najcenejši Volkswagnov trojček

Velike razlike pri lastniških stroških so se pokazale pri zavarovanju in predvsem servisih. Na razlike v zavarovalnih premijah vplivajo višje maloprodajne cene, pri servisih pa do 150 tisoč kilometrov tudi število predpisanih intervalov. Ti so znašali od pet do deset predpisanih servisov.

Do 150 tisoč evrov je bila razlika v ceni rednih servisov med najdražjim (peugeot 2008) in najcenejšim trojčkom Volkswagnovega koncerna kar 1.241 evrov. Po ceni servisov so tudi sicer izstopali francoski avtomobili, torej tudi citroën C3 aircross in renault captur. Do 150 tisoč prevoženih kilometrov so ti trije presegli mejo dva tisoč evrov za potrebe rednega servisiranja. Captur resda komaj, citroën in peugeot pa občutno.