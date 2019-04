Audi nove dobe: tretjino manjši stroški in digitalna revolucija #video

Vizualno je e-tron zelo podoben modelu Q8, vendar se od njega razlikuje po nekaterih pomembnih malenkostih. Foto: Gašper Pirman

Preverijo kvaliteto električnega omrežja in poiščejo rešitev

Ker smo audijevega pionirja dodobra spoznali že v preteklih mesecih, nas je na današnji slovenski predstavitvi zanimalo predvsem kako se bodo Nemci in posledično slovenski uvoznik Porsche Slovenija lotil prodaje svojega prvega serijskega električnega avtomobila. Kot je povedal Franci Bolta, prvi mož Audija v Sloveniji, v tokratnem primeru ne gre le za obisk salona in nakup novega avtomobila.

Poleg nakupne izkušnje je pri elektromobilnosti potrebno pomisliti še na marsikaj. To s seboj prinese tudi vse pomembnejšo uporabniško izkušnjo, ki jo želijo dvigniti na višji nivo. To pomeni, da kupcu e-trona ne pomagajo pri prvih korakih elektromobilnosti, temveč razvijajo nov projekt, kjer bodo lastnikom olajšali polnjenje svojih avtomobilov. Hkrati strokovnjak, ki ga pošlje Porsche Slovenija, obišče gospodinjstvo in preveri kvaliteto električnega omrežja. Glede na rezultate so potem odločijo za možne načine polnjenja preko domače vtičnice.

85 odstotkov jih polni doma

Današnji gost na predstavitvi novega e-trona je bil tudi Matjaž Korman, vodja oddelka za integracijo lastnosti in funkcij ter zrelostne Vratca se odpirajo in zapirajo elektronsko (glej video spodaj). Foto: Gašper Pirman stopnje Audijevih električnih vozil. Z njim smo opravili zanimiv intervju lani, ko je Audi v Slovenijo pripeljal predsedniški A8. Tudi tokrat se je dokazal kot izredno zanimiv govorec, poln znanja in zanimivih anekdot.

Raziskava, ki so jo opravili je namreč prinesla zanimive rezultate. ''85 odstotkov ljudi polni električni avtomobil doma. Ostalih 5 do 15 odstotkov pa ga v večini primerov polni izven mest. Slovenija je zato idealen primer za električni avtomobil,'' je dejal Korman.

Tudi zato bodo pri kupcih storili korak več in tem 85 odstotkom omogočili čimhitrejšo možnost polnjenja preko domače vtičnice. To je seveda lažje reči kot narediti, a s primernimi posodobitvami električnega omrežja se lahko e-tron tudi preko domačega wallboxa polni s 11 kilovati (čas polnjenja osem ur in pol). Na seznamu dodatne opreme je tudi opcija polnjenja preko AC, takrat se hitrost zviša na 22 kilovatov, vendar bo za nakup na voljo nekoliko kasneje. Avtomobil se bo v tem primeru v celoti napolnil v štirih urah in pol.

Največja moč polnjenja na DC polnilnicah je do 150 kilovatov, a pri nas takšnih polnilnic še ne poznamo, e-tron pa se pri taki moči polnjenja v celoti napolni v manj kot pol ure.

Trg je vse bolj naklonjen električnim avtomobilom



V Sloveniji se je prvič po šestih letih zgodilo, da se je avtomobilski trg po prvih treh mesecih zmanjšal. Kupci so od januarja do marca kupili 19.212 avtomobilov, kar je 3,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.



Še bolj negativen trend je zaznati na trgu premijskih avtomobilov. Na prvem mestu ostaja BMW, sledi Audi in na tretjem mestu je Mercedes-Benz. Prav vsi trije so prodali manj avtomobilov kot lani, le četrto uvrščeni Volvo je dvignil svoje številke.



Kaj pa elektrificirani avtomobili?



V lanskem letu so kupci pri nas kupili 555 polnih električnih avtomobilov, 221 priključnih hibridov in 1.429 hibridov. To je bilo dovolj za tri odstotni tržni delež. Če pogledamo še nekoliko širšo sliko: trenutno je v Sloveniji registriranih 1.099.661 osebnih avtomobilov, od tega je 5.883 avtomobilov elektrificiranih, kar je dovolj za vsega 0,48 odstotni tržni delež.

Poleg tesle X edini z opcijo vlečne kljuke

''Elektrifikacija nam omogoče drugačne proporce. Če pogledate e-trona vidite, da je sprednji previs izrazito kratek in zadnji previs bistveno daljši. Zaradi manjšega električnega pogona in namenske arhitekture smo s tem povečali prostornost in uporabnost potniške kabine ter povečali prtljažni prostor. Avtomobil je zato bistveno bolj vsakodnevno uporaben,'' je še razložil Korman.

Prtljažni prostor tako meri 660 litrov, na zadnji klopi nam je ostalo za kolena še vsaj petnajst centimetrov, sredinska konzola spredaj pa ima vgrajen ogromen in sila uporaben predal. V veliko prednost mu štejemo tudi možnost vgradnje vlečne kljuke. Danes ima med električnimi avtomobili le tesla X to možnost, e-tron pa je s tem dodatkom postal še bolj vsakodnevno uporaben. Še posebej, če upoštevamo, da lahko vleče prikolico s skupno maso 1,8 tone.

Drzen videz poudari zadnja široka svetlobna linija. Foto: Gašper Pirman

Za doplačilo malenkost več kot 1.700 evrov pri Audiju namesto običajni stranskih ogledal vgradijo ogledala s kamero, ki sliko prenese na dva 7-palčna OLED zaslona v notranjosti. Foto: Gašper Pirman

Tehnične rešitve, ki navdušijo inženirske sladokusce

Morda na prvi pogled e-tron ne deluje kot inženirska mojstrovina. To leti predvsem na njegovo vizualno podobnost z modelom Q8, a Smer gibanja voznik izbere s potiskom majhnega stikala na mestu, kjer ponavadi stoji ročica menjalnika. Foto: Gašper Pirman tudi tukaj majhne podrobnosti razkrijejo globjo sliko. Da gre za nekoliko drugačnega brata razkrivajo polnilna vrata ob voznikovih vratih. Odpirajo se elektronsko in se samodejno zaprejo ob koncu polnjenja. Prav tako je drugačna maska hladilnika, kjer so nameščene posebne lamele za izboljšanje aerodinamike.

Povsem svoj svet so kamere na mestih stranskih ogledal. Te sliko ''prezrcalijo'' na dva 7-palčna OLED zaslona na vratih, ki sta občutljiva na dotik. Seveda gre za doplačilni dodatek s ceno malenkost več kot 1.700 evrov, ki pa vsaj zaenkrat bolj navduši z inženirskega vidika kot z vidika splošne uporabnosti. Morda smo prehitro podali sodbo, saj bi morali prevoziti nekaj kilometrov in preizkusiti digitalna ogledala tudi v mestu ali na avtocesti, toda zagotovo je potrebno nekaj prilagajanja na to tehnologijo.

Zaradi svoje tanke oblike pripomorejo k aerodinamičnosti avtomobila. Koeficient zračnega upora se zaradi njih zmanjša z 0,27 na 0,26, kar v praksi pomeni tudi do 15 kilometrov večji doseg. Pri podaljševanju dosega ima veliko besede tudi napredna rekuperacija. S pomočjo obvolanskih ročic, kjer se prilagajajo tri stopnje zavorne rekuperacije, se lahko v skupni doseg podaljša do 30 odstotkov. Kot zanimivost - voznik mora na zavoro pritistniti z močjo 0,3 G, da mehansko aktivira zavore. Vse do takrat deluje avtomatska rekuperacija. Še dodatna zanimivost. Da zavore na napade površinska rja, se na določen interval samodejno ''zbrusijo'' in očistijo. Inženirji, kapo dol.

40 e-tronov v letu 2019



V letošnjem letu bodo svoj kos pogače vzeli tudi pri Audiju. Prodali bodo 40 modelov e-tron, a bi jih ob večji dobavljivosti lahko prodali še nekaj več. Cene se brez upoštevane subvencije pričnejo pri 83 tisoč evrih.



V primerjavi z vizualno podobnim Q8 je e-tron nekoliko cenejši, saj že v osnovnem paketu ponuja kar precej opreme. Cene zelo dobro opremljenega primerka se počasi zaključujejo malenkost nad 100 tisočaki. Pri uvozniku so potrdili, da pri nas praktično niso prodali modela Q8, ki bi bil cenejši kot 120 tisoč evrov. Hkrati pa ima e-tron še tretjino nižje tekoče stroške (gorivo, servisi, zavarovanje) kot podobno močan Q8.

Skupna sistemska moč znaša 265 kilovatov in 561 njutonmetrov navora. Do stotice električni SUV potrebuje 6,4 sekunde, v načinu z dodatno močjo pa se čas pospeševanja spusti do 5,5 sekunde, moč poveča na 300 kilovatov in navor na 664 njutonmetrov. Foto: Gašper Pirman

Napredno hlajenje za maksimalno učinkovitost

Audi je pričel napredno hlajenje baterijskega sklopa pričel razvijati že pred štirimi leti v superšportnem modelu R8 e-tron. Tam so sprva Polnjenje je možno z AC polnilnico z 11 ali 22 kilovati, v primeru DC polnilnice pa vse do 150 kilovatov. Foto: Gašper Pirman razvili hladilni tokokrog z 18 vodi, kar se je kasneje izkazalo za občutno preveč. Takšen sistem je za svoje delovanja porabljal preveč energije in posledično manjšal doseg. V e-tronu so tako štirje hladilni tokokrogi oziroma 40 metrov cevi v katerih je 22 litrov vode. S tem kompleksnim sistemom lahko poskrbijo, da je baterija vedno ohlajena ali segreta na optimalno temperature med 25 in 25 stopinjami celzija.

Še nekaj besed o sami bateriji. V njej je 36 celičnih modulov, v vsakem modulu je 12 celic. 700 kilogramski baterijski paket meri 2,28 x 1,63 x 0,34 metra in je na dno karoserije pritrjen na več kot 35 mestih. Skupna kapaciteta se ustavi pri 95 kilovatnih urah. Kot so še poudarili pri Audiju je pri okvari baterije možna 100-odstotna popravljivost, saj lahko preprosto zamenjajo okvarjen celični modul (ta je podobne velikosti kot škatla za čevlje).

Ko je nič kilometrov resnično nič kilometrov

V avtomobilih z motorjem na notranje zgorevanje praktično ni proizvajalca, ki si ne bi pustil nekaj manevrskega prostora, ko doseg pade na nič kilometrov. Vedno lahko prevozimo vsaj še nekaj kilometrov, v večini primerov pa še nekaj deset kilometrov preden v celoti zmanjka goriva.

V e-tronu pa je vse skupaj drugače. Ko po dveh opozorili voznik ne napolni baterije in pade skupni domet na nič kilometrov se avtomobil ustavi. V njem je energije le še za nekaj desetmetrski umik s ceste. Zaradi pregrevanja sistema pa električnega avtomobila ne smemo vleči (zaradi pomanjkanja električne energije ne deluje hlajenje komponent), ampak ga je potrebno naložiti na avto vleko.

Osrednji predal v sredinski konzoli je ogromen in izredno priročen pri vsakdanji uporabi. Foto: Gašper Pirman