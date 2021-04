Trk avta in avtodoma: nobenemu se ne piše dobro #foto

AMZS je s partnerskimi avtomobilskimi klubi izvedla preskusni čelni trk avtodoma in osebnega avtomobila. Ta je pokazal, da je lahko hiša na kolesih med vožnjo ob nepravilni uporabi zelo ranljiva in nevarna. Poškodbe na obeh vozilih so bile precejšnje, hude poškodbe potnikov pa bi bile v pravi nesreči neizbežne. Kot najbolj šibka točka avtodoma se je izkazala lesena konstrukcija sedežne skupine za prevoz potnikov.

Kot smo pisali se je kljub epidemiji covid-19 karavaning v lanskem letu uspešno izognil zaprtju turističnih kapacitet in omejitvam prehoda mej. Tudi zdaj se trg avtodomov in počitniških prikolic hitro pobira, uporabniki in posledično vozniki pa so zaradi spremembe načina preživljanja počitnic v večini primerov precej neizkušeni in se ne zavedajo velikosti ter same mase bivalnega kombija, ki znaša vse do 3.500 kilogramov.

»Z AMZS preskusnim trkom smo želeli dobiti odgovor, kakšne so posledice prometne nesreče, če je avtodom obtežen v skladu spredpisano nosilnostjo, vsi potniki pa sedijo ustrezno pripeti na mestih, opremljenih z varnostnim pasom. Bivalni kombi smo izbrali zato, ker so v zadnjih letih na evropski cestah prav ti avtodomi najbolj priljubljeni – njihov tržni delež se iz leta v leto povečuje, zanje pa se odločajo predvsem starejši pari in mlade družine, ki jih pogosto uporabljajo celo za vsakdanjo mobilnost. Izbrali smo dimenzijsko najbolj zastopano različico takega avtodoma, katerega bivalna nadgradnja je narejena v karoseriji Fiatovega ducata. Na šestih metrih dolžine in dveh metrih širine je testni avtodom ponujal štiri sedeže, štiri ležišča in okoli 600 kilogramov nosilnosti za tovor,« zasnovo preskusnega trka predstavi Jure Gregorčič, novinar AMZS Motorevije, in pojasni, da je bil za preskus izbran scenarij čelnega trka avtodoma z osebnim avtomobilom na cesti zunaj naselja: »Čeprav tovrstne nesreče ne sodijo med najbolj pogoste, smo se za ta scenarij odločili, ker predstavlja največje tveganje za poškodbe potnikov v obeh vozilih. V avtodom smo poleg testne lutke voznika namestili še tri lutke potnikov: odraslega potnika na sovoznikovem sedežu, še enega odraslega potnika in otroški sedež, v katerem je bila lutka triletnega otroka, pa smo namestili v jedilnico, ki je opremljena s sedežema z varnostnima pasovoma. Pred obema potnikoma v bivalnem delu avtomobila smo v skladu z navodili izdelovalca odstranili zložljivo jedilno mizo. V karavansko različico avtomobila citroen C5 smo namestili le lutko voznika.«

Trk je bil prehud tudi za varnostne ojačitve karoserije

Energija silovitega čelnega trčenja je bila prevelik zalogaj za zmečkljive cone v karoserijah obeh vozil, pri čemer je treba izpostaviti, da je bila hitrost ob opisanem preskusnem trku 8 km/h nižja od hitrosti na preskusnih trkih konzorcija Euro NCAP (64 km/h). Ker je silovit udarec povzročil zlom in sesedanje podnožja sedežne skupine v bivalnem delu avtodoma, bi tudi potnika zadaj utrpela hude poškodbe glave in trupa. Glava odraslega potnika je najprej zanihala daleč naprej proti naslonu voznikovega sedeža. Obstajala je velika nevarnost udarca v sedež. Pri odboju je zaradi polomljene sedežne strukture bivalne klopi glava odraslega potnika zgrešila naslon in udarila v kovinski okvir naslona.

Bivalna nadgradnja je razmeroma dobro vzdržala obremenitve ob trku. Obe dvojni postelji – zadaj in v povišani podstrehi –, kopalnica, prečno nameščena boksa pod zadnjo posteljo in pritrjen tovor v prtljažniku niso predstavljali nobene nevarnosti za potnike v avtodomu. Zgledno je svojo nalogo opravil tudi varnostni sistem plinske napeljave za kuhanje in ogrevanje, saj je ob trku varnostni ventil prekinil oskrbo s plinom in tako zmanjšal nevarnost požara. Najbolj poškodovani so bili kuhinjski elementi, ki so med seboj povezani le z lesnimi vijaki. Sila trka je odtrgala kuhinjske predalčnike pod pultom. Posoda in živila so poletela vse do naslonjala voznikovega sedeža, polomljeno kuhinjsko pohištvo pa je še dodatno blokiralo poškodovana drsna vrata. Tako kot drugi elementi bivalne opreme bi tudi kuhinja morala biti močneje pritrjena v karoserijo.

Odlična za udobno sedenje, a nevarna v primeru trka

Pri bivalni opremi avtodoma se je kot najšibkejši člen izkazala lesena konstrukcija sedežne skupine za prevoz potnikov. Ta se je zaradi sile trka pod težo potnikov sesula. Zaradi zrušitve nosilne konstrukcije sedala sta obe lutki po nesreči obstali pod drugačnim kotom. Obe lutki sta pri odboju zgrešili naslonjali za glavo in udarili v kovinski okvir. To predstavlja veliko tveganje za hude poškodbe glave. Pri odraslem potniku je prišlo tudi do nevarne potopitve telesa in celo do potencialnega tveganja, da bi se varnostni pas zarezal v predel trebuha in povzročil hude poškodbe z močno krvavitvijo.

Foto: AMZS