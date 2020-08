Avtodomi so nov hit: to so stvari na katere je treba paziti #foto

Med epidemijo koronavirusa so se močno spremenile navade ljudi. Ne le pri vsakodnevnih opravkih in poteh, velik preobrat se je zgodil tudi v smislu dopustovanja. Tistemu, kar se je napovedovalo že več let, kima porast prodaje novih avtodomov v zadnjih letih. Epidemije je bila le brca v rit in ljudje so hitro sprejeli nov način dopustovanja - z avtodomom. A čeprav so cene najema padle, vse ni tako preprosto, saj je treba pri vožnji z avtodomom upoštevati kar nekaj pravil.

Čeprav je turističnih gostov precej manj, prodajalci avtodomov opažajo veliko rast prodaje, hkrati pa se je v zadnjih nekaj mesecih povečalo število izposojenih avtodomov. Ne le Sloveniji, tudi ZDA in Nemčiji kot najpomembnejšemu evropskemu trgu je epidemija covid-19 pomagala. Maja so našteli kar 10.500 novih registracij, kar je 29 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Po rekordnem letu 2019 še rekordno leto 2020?

Tako kot avtomobilski proizvajalci so tudi proizvajalci avtodomov po letih odličnih prodajnih rezultatov in po prodajno rekordnem Velik razcvet je viden tudi pri prestižnih in nekaj sto tisočakov vrednih avtodomih. letu 2019 pričakovali upad v letošnjem letu. Če je avtomobiliste epidemija praktično ustavila in vsaj za dva meseca popolnoma ukinila prodajo, je bilo pri avtodomih povsem drugače. Samo v Nemčiji so maja našteli 10.500 novih registracij, kar je 29-odstotna rast v primerjavi z istim mesecem lanskega leta. Hkrati se povečuje število ljudi, ki predelajo svoj dostavnik ali minibus v avtodom.

Kljub ne preveč spodbudnim gospodarskim napovedim pa to ljudi ni ustavilo, da si ne bi kupili novega avtodoma. V Sloveniji so do konca julija prodali 170 novih avtodomov, kar je več kot lani, ko so v vsem letu prodali 230 avtodomov. Zaradi povečanja ponudbe je več tudi ponudnikov, ki izposojajo mobilne hiše na kolesih. Cene so se v primerjavi s prejšnjimi leti znižale, posledično je še več avtodomarjev, vse več je neizkušenih voznikov in na cesti se zlahka pojavijo težave.

Divje kampiranje je vsekakor privlačno, a ne v vsaki državi

Čeprav je divje kampiranje pri najemu ali nakupu avtodoma zelo privlačno, se je treba, preden parkiramo avtodom kar na peščeno plažo in le nekaj metrov od valov gledamo sončni zahod, pozanimati, ali to lahko storimo. Divje kampiranje je v Sloveniji uradno prepovedano, tudi na Hrvaškem od leta 2009. Po drugi strani nekatere države spodbujajo divje kampiranje - Finska, Švedska, Norveška, Islandija, Estonija, Škotska, Poljska. V primeru divjega kampiranja vas poleg finančne kazni lahko doletijo zaseg avtodoma, plačilo dodatnih kazni in še kup drugih nevšečnosti, še posebej če je avtodom izposojen.

Pri nas kampiranje sicer urejajo občinski predpisi, zato ni nujno, da boste povsod naleteli na težave zaradi divjega kampiranja. Vsekakor pa so nekatere občine zaradi pretiranega divjega kampiranja še posebej pozorne na prekrškarje, nikakor pa tega ne počnite na območjih narodnih parkov in gorskih območjih.

Odlično gre tudi Adrii Mobil, v letu 2019 so prodali rekordnih 15.241 vozil za prosti čas. Foto: Jure Gregorčič

Postajališča so super stvar za hiter vmesni postanek

Zaradi specifičnih potreb avtodomarjev, ki so veliko bolj mobilni kot klasični karavaning turisti s počitniškimi prikolicami, so v državah, v katerih je avtodomarski turizem najbolj razvit, začeli postavljati posebna postajališča za avtodome. Tudi v Sloveniji so začeli širiti ta postajališča. V 88 občinah jih je zdaj že 165, tam pa lahko avtodomarji tudi napolnijo rezervoarje z vodo in poskrbijo za druge stvari, preden nadaljujejo svojo pot.

Račun za najem se lahko hitro poveča

Čeprav je osnovni strošek najema razmeroma ugoden, je treba opozoriti, da se stroški za dodatne stvari hitro naberejo. Poleg goriva (avtodomi praviloma porabijo več kot deset litrov goriva) nekateri računajo še vse dodatne elemente - nosilce za kolesa, polnjenje plina, čiščenje, najem posod, žara in drugih malenkosti. Veliko pozornosti je treba nameniti tudi zavarovanju in preveriti, koliko vas bo po žepu udarilo kasnejše vračilo.

Ne glede na višino na avtodom spada cenejša vinjeta

Dars je v letu 2014 dopolnil sistem cestninjenja z vinjetami in uvedel cestninski razred 2B, v katerega so uvrščena dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 metra ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kilogramov, s priklopnim vozilom ali brez njega.

A znotraj vinjetnega razreda 2A je tudi izjema - tudi če je višina avtodoma na sprednji osi nad 1,3 metra, je lahko opremljen s cenejšo vinjeto s ceno 110 evrov. Če ima avtodom največjo dovoljeno maso nad 3.500 kilogramov, pa tako ali tako ne sme uporabljati vinjete, temveč je zanj pravi cestninski sistem DarsGo.

Avtodomi so izjema znotraj vinjetnega razreda 2A, zato zanje ni treba kupovati dražje vinjete 2B. Foto: Metka Prezelj

Paziti je treba tudi na pnevmatike

Čeprav lahko avtodom, katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kilogramov, vozi vsak z "avtomobilsko" kategorijo Pri avtodomih in bivalnih kombijih so pomembne tudi pnevmatike, saj običajne avtomobilske niso primerne za vožnjo. Pnevmatika naj nosi oznako CP, kar pomeni, da pnevmatika dosega standarde za avtodome. Foto: Continental B, je vožnja avtodoma precej drugačna. Avtodom je manj vodljiv, težji, manj aerodinamične oblike in manj bočno stabilen, zato je pomembna tudi sama izbira pnevmatik. Pri Continentalu odsvetujejo uporabo običajnih avtomobilskih pnevmatik tudi za kombije tipa volkswagen transporter ali mercedes-benz razreda V, saj se v primeru daljših poti in bistveno višje mase avtomobilske pnevmatike opazneje segrejejo.

Kot pravijo pri Continentalu, naj kupci pnevmatik za velike avtodome na bočnici poiščejo kratico CP. "CP je kratica za 'camping pneus' in pomeni, da pnevmatika dosega standard za pnevmatike za avtodome, ki je bil oblikovan posebej za razvoj pnevmatik za avtodome. Pri pnevmatikah, ki so bile razvite po standardu CP, se upoštevajo posebne zahteve, ki so posledica značilne razporeditve mase v avtodomih. V primerjavi z enako velikimi klasičnimi pnevmatikami lahko prenesejo veliko višji tlak na zadnji osi in zagotavljajo primerljive zmogljivosti pri do 300 kilogramov večjih obremenitvah."