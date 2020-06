Aktivni dopust s prikolico? Vse več Slovencev izbere to možnost. #video

Slovenski kampi so v zadnjih letih naredili velik preskok naprej in so postali priljubljena točka aktivnih dopustnikov. Zaradi turističnih bonov pa bodo v njih letos bivali predvsem Slovenci.

Slovenski kampi so v zadnjih letih naredili velik preskok naprej in so postali priljubljena točka aktivnih dopustnikov. Zaradi turističnih bonov pa bodo v njih letos bivali predvsem Slovenci. Foto: Kamp Menina

Epidemija koronavirusa bo dodobra spremenila dopustniške navade Slovencev. Dopustovanje v tujini bodo nadomestile počitnice doma, vse več ljudi pa se odloča za aktivni dopust in zato je vse več povpraševanja po t. i. brako prikolicah. Glavna razloga za to, da so Slovenci sprejeli tak način dopustovanja, sta hitra postavitev in nepotrebnost dodatne kategorije vozniškega izpita. Prilagajajo se tudi kampi, kjer so pavšalisti vse manj zaželeni in z dodatnimi storitvami, še posebej zdaj po obdobju koronavirusa, vabijo ravno takšne popotnike.

Za vse večjo priljubljenost slovenskih kampov bodo poleg epidemije koronavirusa poskrbeli tudi turistični boni, ki se jih lahko uporabi le v Sloveniji. Ker je potovanje v tujino za številne države še vedno pod vprašajem, se vse več Slovencev odloča za alternative. V zadnjih letih so v Freedom Centru (specialist za brako/šotorske prikolice, počitniške prikolice, karavaning in opremo za kampiranje) zaznali velik porast prodaje in povpraševanja, zdaj pa se je to povpraševanje zaradi omejitev potovanja z letalom še povečalo.

Turistični boni bodo napolnili slovenske kampe

Vse več je povpraševanja po šotorskih prikolicah, ki prinašajo olajšano mobilnost in hitro postavitev tudi v težje dostopnih kampih. Foto: Freedom Center Tisti, ki so bili rojeni do vključno leta 2002, bodo prejeli bon v vrednosti 200 evrov, mlajši pa v vrednosti 50 evrov. Uporabili jih bodo lahko za plačilo prenočitve ali prenočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji, mogoče pa jih bo uporabiti v več delih. Kar nekaj slovenskih kampov si želi, da bi turistične bone Slovenci unovčili pri njih.

Računajo predvsem na cene kampiranja, ki so nižje kot recimo najem stanovanja. Najem prikolice Camp-let stane približno 350 evrov na teden, je pa cena odvisna od dolžine najema, velikosti prikolice ...

''Povpraševanje se povečuje tudi na račun modernizacije kampov, saj je vse manj pavšalistov in več mobilnih hišk. Glavna prednost šotorskih prikolic je predvsem ta, da za vožnjo ne potrebujete nobenega dodatnega izpita. Pri počitniških prikolicah so te zahteve vse strožje in kalkulacije, kako težko prikolico lahko stranka vleče s svojim avtomobilom, so vse bolj aktualne. Pri brako prikolicah tega ni, saj je vozna s tretjo tablico in ne potrebuje dodatne registracije. Ker so prikolice Camp-Let najlažje v svojem razredu, je tudi poraba manjša, zato primerna za družinske izlete za konec tedna. Vse več ljudi pa jih uporablja tudi za obisk hribov in obiskuje kampe, ki so s počitniško prikolico težko dostopni,'' so nam odgovorili pri Freedom Centru.

Foto: Freedom Center

Kampi postajajo aktivni organizatorji počitnic

V zadnjem času so velik korak naprej naredili tudi kampi, zato vse večja priljubljenost po takšni vrsti počitnic ni presenečenje. Poleg že prej omenjene modernizacije kampi niso le prostor za parkiranje prikolic in šotorov, temveč se dejavno vključujejo v organizacijo počitnic.

Vse pogostejši so vsakodnevni programi za najmlajše, širijo pa se med drugim storitve zabave in organiziranih športov. Odvijajo se tudi tematski konci tedna, imamo tudi ekološke kampe in kampe v goratih območjih, kjer je poudarek na kolesarjenju, hoji v hribe in dejavnemu preživljanju dopusta. ''Kampi so postali aktivni pri privabljanju gostov. Hitro se razvijajo in dvigujejo raven bivanja. Kamp Menina ima na primer vsak konec tedna poseben tematski program, ta konec tedna imajo 'brako vikend' in s tem povabijo na skupno druženje vse lastnike brako prikolic. Na obisk bosta prišla tudi nemška popotnika, ki sta s starim mercedesom in prikolico prepotovala pet celin in sto držav,'' so še razložili pri Freedom Center.

Slovenski kampi vse bolj priljubljeni pri tujcih

Slovenski kampi zaradi svojega položaja v naravi, blizu gora, rek in drugih naravnih znamenitosti privabljajo vse večje število tujcev. Čeprav nemški avtoklub ADAC sredi januarja v svoji ''bibliji'' o avtokampih po Evropi nobenega slovenskega kampa ni ocenil s petimi zvezdicami, se naši kampi hitro razvijajo in z dodatno ponudbo hitro napredujejo v priljubljenosti, kjer se že kosajo z bolj uveljavljenimi tujimi kampi.