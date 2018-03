Kdaj zamenjati gume? Res čakati na 15 stopinj in pomlad? #video

Čas za menjavo zimskih gum z letnimi je odvisen od spomladanskih vremenskih razmer. Foto: AMZS

V Sloveniji bo zakonsko že v četrtek dovoljeno zamenjati zimske gume z letnimi. Kljub temu številni vulkanizerji že ugotavljajo, da bodo številni vozniki z menjavo gum še počakali. Letošnja zima je muhasta, tudi nekatere sosednje države (na primer Italija in Hrvaška) pa ne glede na vremenske razmere zapovedujejo zimsko opremo še do 15. aprila.

Boštjan Gorc, vodja servisa in trgovine pri Centru mobilnosti Špan: Z menjavo gum ne gre hiteti, letna sezona se začne aprila

To je tistih magičnih sedem stopinj Celzija. Ko je asfalt hladnejši, letna guma iz varnostnega vidika ni primerna. Ljudje pogosto vozijo z zimskimi gumami vse leto. To se navadno zgodi, ko so zimske gume že slabe in vozniki vedo, da ne bodo več primerne za naslednjo zimo. Veliko voznikov to zimsko sezono potegne tudi daleč v poletje in se potem od njih lažje poslovi.Letna in zimska sezona sta si različni kot noč in dan. Pozimi je največja gneča od 1. do 15. novembra. Spomladi pa uganka brez prestanka. Lani je bila marca že precejšnjega gneča, letos jih večina še čaka. Imeli smo sicer nekaj prvih voznikov, ki so zamenjali gume, a to predvsem v primeru, da imajo doma še en avto za rezervo z zimskimi gumami. Prava sezona se bo začela po 1. aprilu.Zimska guma je namenjena nižjim temperaturam. Narejena je iz mehkejših zmesi kavčuka in se hitreje začne pregrevati. Ta proces vulkanizacije je sploh ob visokih temperaturah zelo intenziven. Zimska guma, ki je v uporabi vse poletje, je naslednjo zimo zaradi teh procesov zelo trda in premalo elastična. Voznik gumo preprosto pregreje. Profil torej ostane, neka umetna varnost je, oprijem pa je lahko veliko slabši. Imamo kar precej takih primerov.Segment celoletnih gum raste. Zanimive so za razmeroma nezahtevnega voznika in ponavadi so primerne za avtomobile manjših dimenzij.