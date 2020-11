Večna dilema: menjati gume doma ali pri vulkanizerju?

Čeprav večina voznikov pnevmatike pred zimo in po njej zamenja pri pooblaščenih osebah, se nekateri raje odločijo za nakup dodatnega paketa platišč in potrebno menjavo letnih gum z zimskimi oziroma obratno opravijo kar na domačem dvorišču. S tem (odvisno od dimenzij) na leto prihranijo med 50 in 90 evri, a ob izdatku za ločen paket platišč se naložba povrne šele po nekaj letih.

Zaradi različnih cen menjave pnevmatik različnih dimenzij, ki so povrhu vsega razlikujejo tudi glede na geografsko lego delavnice, je težko ovrednotiti, ali je smiselno kupiti dodaten paket platišč za zimske pnevmatike. Za izračun in lažjo primerjavo sem si pomagal z ženinim avtom - toyoto RAV4. Nameščene ima pnevmatike velikosti 17 palcev, dodatno pa imamo kupljena enaka originalna platišča, na katerih so nameščene zimske pnevmatike.

Na kaj paziti pri menjavi pnevmatik doma?

Tako pri podjetju Continental Adria kot pri AMZS opozarjajo na številne pasti menjave pnevmatik doma. Vsi namreč priporočajo menjavo pri usposobljeni osebi, ki bo preverila pnevmatike, odstranila zagozdeno kamenje, jih pravilno napolnila z zrakom in namestila na avto. Luka Širovnik, tehnični strokovnjak pri Continental Adira, je opozoril: "Vsako pnevmatiko na platišču je treba pred montažo na vozilo očistiti kamenja, ki se rado zagozdi v utore profila kotalne površine. Temeljito se mora pregledati bočnico pnevmatike, da se najde morebitne mehanske poškodbe, ki se jih ob bežnem pogledu na pnevmatiko hitro spregleda. Enako velja za profil kotalne površine, zato svetujemo, da to stori tehnično usposobljena oseba, na primer vulkanizer. Na koncu mora uporabnik pnevmatike napolniti s pravilnim tlakom zraka."

Letni strošek Strošek na pet let Cena menjave pnevmatik 70 EUR 350 EUR Strošek nakupa aluminijastih platišč 400 EUR 420 EUR Strošek nakupa železnih platišč 200 EUR 220 EUR

Za aluminijasta originalna platišča smo v posebni Toyotini akciji odšteli 400 evrov, lahko bi izbrali tudi železna platišča brez okrasnih pokrovov za okoli 200 evrov, a nam vizualno ta preprosto niso bila všeč. Če bi platišča zamenjali pri strokovnjaku blizu doma, bi nas menjava vsakič stala 35 evrov, če bi enaka platišča zamenjali v Ljubljani, pa bi morali vsakič odšteti še pet ali deset evrov več. Nakup platišč bomo tako upravičili po šestih letih. Zaradi same varnosti platišča na tri leta ponovno centriramo, mehanik jih tudi pregleda. Strošek tega je okoli dvajset evrov.

Priporoča se pregled na vsaki dve leti

Pri AMZS priporočajo pregled pri vulkanizerju oziroma strokovnjaku na vsaki dve leti. ''Preveriti je treba uravnoteženost kolesa in stanje pnevmatike ter kolesnega obroča s pripadajočim ventilom. Izkušeno mojstrovo oko lahko iz stanja in obrabe pnevmatike razbere morebitne pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pnevmatike, pa tudi vozila. Predvsem je treba v zvezi s tem izpostaviti geometrijo podvozja, saj je njena pravilna nastavitev pomemben dejavnik za varno, varčno in udobno vožnjo,'' so še zapisali na Avto moto zvezi Slovenije.

Varnost pri menjavi, varnostni pregled po menjavi

Za nakup dodatnega kompleta koles smo se odločili tudi zaradi pogojev, ki jih imamo. Živimo v hiši, imamo dvorišče, dovolj prostora za shrambo pnevmatik in z veseljem poprimem za takšno delo dvakrat letno. Ker mi pri menjavi v zadnjem času ''pomaga'' tudi sinček moram še toliko bolj poskrbeti za varnost. Dvakrat preverim ali je zategnjena ročna zavora in menjalnik v prestavi, hkrati veliko časa namenim tudi pravilni postavitvi dvigalke. Ko zamenjam vsa štiri kolesa še enkrat preverim ali sem zategnil vse vijake, sledi še preverjanje tlaka.

Mojemi načinu menjave platišč so prikimali tudi pri AMZS. ''Lastnik dodatnega kompleta koles mora pred samo menjavo poskrbeti za lastno varnost in varnost vseh drugih. Predvsem je pomembno, da se menjava izvede na ravni in utrjeni površini, vozilo pa je treba zavarovati proti premikanju, kar pomeni, da je treba aktivirati parkirno zavoro, prestavna ročica pa mora biti v položaju P oziroma v prvi prestavi. Prav tako je priporočljivo, da se pred odstranitvijo kolesa označi mesto namestitve posameznega kolesa, kar nam omogoči ustrezno namestitev koles ob naslednji menjavi – kolobarjenje po oseh in smer vrtenja,'' so še zapisali.

Povprečna starost avta deset let

Povprečna starost osebnega avtomobila v Evropski uniji je 10,8 leta, kar je 0,7 leta več od povprečne starosti slovenskega avtomobila. V desetih letih lastništva avtomobila bi tako slovenski voznik z nakupom ločenega kompleta platišč in pnevmatik prihranil od 200 do 250 evrov.

Nekateri so se za nakup ločenega kompleta platišč odločili zaradi soli in kamenčkov na cesti, ki so poškodovali tovarniško platišče. Zaradi razvoja tehnologij so tudi originalna aluminijasta platišča bistveno bolj odporna proti zimskim razmeram, povpraševanja po drugem paketu pa je vse manj tudi zaradi naraščanja dimenzij pnevmatik.

Z velikostjo platišč se seveda povečuje tudi cena. V današnjih časih imajo tudi mali mesti avtomobili že nameščene 16-palčne pnevmatike, avtomobili srednjega razreda pa že 18-palčne. Cena se z velikostjo povečuje, nakup pa se glede na zgornje številke skoraj ne izplača več, čeprav so vulkanizerske storitve pri večjih dimenzijah dražje.