Je že konec zime? To so letošnje najboljše letne gume.

Vseh 16 letnih pnevmatik se je na testu evropskih avtomobilskih klubov (iz Slovenije AMZS) dobro odrezalo, tudi razlike so bile dokaj majhne. Tri so kakovostno vendarle izstopale, test pa je pokazal tako na veliko razliko pri obrabi pnevmatik kot tudi pri zavorni poti na mokri podlagi.

Foto: AMZS Na testu letnih pnevmatik evropskih avtomobilskih klubov (iz Slovenije AMZS) so bile tokrat le 17-palčne pnevmatike, in sicer v dimenziji 215/55 R17. Te spadajo tako na avtomobile spodnjega srednjega razreda kot tudi na kompakne športne terence oziroma križance.

Nobena od 16 preizkušenih pnevmatik ni dobila negativne ocene oziroma se nobena v določenem delu testa ni odrezala tako slabo, da bi dobila oznako "nepriporočljivo".

Izstopale so tri pnevmatike

Kot kaže spodnja tabela, so na vrhu v skupnem seštevku končale tri pnevmatike. To so Continentalova pnevmatika premium contact 7, Michelinova primacy 4+ in Kumhova pnevmatika ecsta HS52. Zmagovalna Continentalova pnevmatika se je najbolje izkazala na suhi in mokri cesti, pri okoljskih lastnostih pa je bila uspešnejša Michelinova pnevmatika.

Foto: AMZS

Velike razlike v masi pnevmatik, tudi kitajske se izboljšujejo

Zanimiva je masa sicer tretjeuvrščene Kumhove pnevmatike, ki znaša 3,34 kilograma. Najlažja pnevmatika na testu (bridgestone turanza 6) je imela maso 1,63 kilograma, zmagovalna Continentalova pa 2,95 kilograma.

Petnajst pnevmatik je dobilo oceno "priporočljivo", sodeč po rezultatih testiranja so se izboljšale tudi znamke kitajskega porekla – Goodride, Sailun in Linglong.

Foto: AMZS

Kako daleč se je mogoče peljati z enim kompletom pnevmatik?

Na dnu je test končala Vredesteinova pnevmatika ultrac, in sicer zaradi največje obrabe. Kdor pa se ne bo vozil veliko, bo lahko z njo vseeno zadovoljen – po voznih lastnostih je spadala med prve štiri na testu. Pnevmatika je zaradi visoke obrabe dobila oznako "priporočljivo z omejitvami".

Razlike pri obrabi so zagotovo vredne omembe. Razlika med najboljše in najslabše ocenjeno je bila kar 40 tisoč kilometrov. Z nizko porabo se je najbolje odrezala Kumhova pnevmatika, s katero bi bilo mogoče prevoziti skoraj 70 tisoč kilometrov, z Vredesteinovo pa le dobrih 27 tisoč kilometrov. Velja poudariti, da je bilo mogoče z 12 pnevmatikami s testa prevoziti vsaj 40 tisoč kilometrov.

Pazite, med pnevmatikami velike razlike pri zaviranju na mokri cesti

Kljub spodbudnim ocenam pa so razlike med pnevmatikami lahko zelo velike, je pokazal test evropskih avtomobilskih klubov. To se najbolj pokaže v zavorni razdalji na mokri podlagi. Ko je avtomobil s Continentalovimi pnevmatikami po zaviranju od hitrosti 80 kilometrov na uro že stal na mestu, je avtomobil z Goodridovimi pnevmatikami še vedno vozil s hitrostjo kar 35 kilometrov na uro. Zaustavil se je 6,6 metra pozneje, kar je zanesljivo več kot dolžina enega avtomobila.