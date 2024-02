Norost na slovenski avtocesti: neverjetno, s kakšnimi gumami je vozil #foto

Gorenjski policisti so v tem tednu, ko poteka poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi, ustavili voznika tovornega vozila, ki je imel popolnoma izrabljeno pnevmatiko na priklopnem vozilu. Vozilo so izločili iz prometa in vozniku izdali globo.

Gorenjski prometniki so v torek zjutraj na gorenjski avtocesti, na območju Karavank v smeri Avstrije, v postopku ustavili voznika tovornega vozila, ki je imel popolnoma izrabljeno pnevmatiko na priklopnem vozilu. Policisti so vozilo izločili iz prometa in vozniku izdali 400 evrov globe. Prav tako vodijo prekrškovni postopek še za samostojnega podjetnika, ki je lastnik tovornega vozila. Predpisana kazen je 2.000 evrov, so zapisali na Policijski upravi Kranj.

Foto: PU Kranj

Vožnja z obrabljenimi pnevmatikami je nevarna in neodgovorna

Kot poudarjajo na policiji, mora biti vsako vozilo tehnično brezhibno, prav tako pa opozarjajo, da je vožnja z obrabljenimi pnevmatikami nevarna in neodgovorna.

"Poklicni vozniki bi morali biti vzgled vsem ostalim udeležencem v cestnem prometu. Policisti v poostrenih nadzorih ugotavljajo, da temu ni čisto tako. Zato ponovno pozivamo vse voznike, naj bodo odgovorni. Najpogosteje so ravno utrujenost voznika, neustrezno naložen tovor, neprilagojena hitrost, prekratka varnostna razdalja in tehnično neizpravna vozila usodne kombinacije za povzročitev prometne nesreče," so še zapisali na policiji.

Policija opozarja: na cesto samo s tehnično izpravnimi vozili

Ob tej priložnosti so znova opozorili vse voznike, naj spoštujejo prometno zakonodajo in so v cestnem prometu s tehnično izpravnimi vozili. Prav tako voznike prosijo, naj upoštevajo predpisan čas vožnje, odmorov in počitkov, saj bodo s tem največ naredili za svojo varnost ter varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.