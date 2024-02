Jutri poostren nadzor na cestah: kaj bodo preverjali policisti?

V ponedeljek se začenja prva od dveh letošnjih nacionalnih preventivnih akcij za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki jo koordinira agencija za varnost prometa. Policisti bodo v tem tednu izvajali poostren nadzor nad vozili, saj lahko utrujenost, neustrezne pnevmatike in neprilagojena hitrost predstavljajo usodno kombinacijo.

Kot so sporočili z Javne agencije za varnost prometa, bodo policisti do prihodnje nedelje izvajali poostren nadzor nad avtobusi in tovornimi vozili.

V letu 2023 so bili vozniki tovornih vozil udeleženi v 2610 oziroma 3,2 odstotka več prometnih nesreč kot leta 2022. Povzročili so jih 1617, oziroma 62 odstotkov od vseh nesreč, v katerih so bili udeleženi. V posledicah teh nesreč je življenje izgubilo osem oseb (sedem v letu 2022), od tega trije vozniki tovornih vozil (šest v letu 2022). Izboljšanje so zabeležili pri številu telesnih poškodb, 37 oseb je bilo hudo poškodovanih (-24,5 odstotka), 322 oseb pa lažje (-15,3 odstotka).

V letu 2023 so bili vozniki avtobusov udeleženi v 303 prometnih nesrečah, kar je 2,9 odstotka manj kot v letu 2022. V letu 2023 so povzročili 112 prometnih nesreč oz. 20 več kot v letu 2022. V teh nesrečah so umrle štiri osebe, pet je bilo hudo poškodovanih, 36 pa lažje, kažejo podatki agencije.

Agencija za varnost prometa je pripravila video o ustreznih pnevmatikah in dolžini zavorne poti, video o mrtvih kotih velikih vozil pa tudi knjižico Varen prevoz tovora. Te so prejele šole vožnje po vsej Sloveniji, vsi izpitni centri in izvajalci tehničnih pregledov v povezavi s kontrolnimi organi za ugotavljanje skladnosti vozil. Agencija je pripravila tudi poseben pripomoček za pritrjevanje tovora, s katerim je mogoče izračunati število potrebnih pritrjevalnih pasov, ki ga razdeljuje na dogodkih in izobraževanjih. Foto: PU Maribor

V letu 2023 je bilo pri voznikih tovornih vozil ugotovljenih 47.229 (38.339 v letu 2022) kršitev cestno-prometnih predpisov. Najpogostejše kršitve so povezane s hitrostjo (11.568), uporabo mobilnega telefona (6707), neuporabo varnostnega pasu (4386), varnostno razdaljo (2296) in nepravilnostmi na tovoru (2348).

Pri voznikih avtobusov je bilo ugotovljenih 1094 kršitev cestno-prometnih predpisov. Najpogostejše kršitve so povezane s hitrostjo (215), uporabo mobilnega telefona (101), neuporabo varnostnega pasu (140), varnostno razdaljo (18) in nepravilnostmi na tovoru (13).

V nadzorih bodo policisti med drugim posebej pozorni na spoštovanje omejitev hitrosti, tehnično brezhibnost vozil, preobremenjenost, psihofizično stanje voznikov ter uporabo mobitela. Poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov je evropsko usklajen.