Isti ovinek nekoč in danes: zakaj taka razlika? #video

35 let razmika, isti ovinki, a povsem drugačni prizori oprijema avtomobilov. Kako je bilo z dirkalniki skozi ovinke nad Velikimi Žabljami voziti nekoč in kako danes? Glavna razlika je v razvoju pnevmatik, razlaga šestkratni državni reli prvak Darko Peljhan.

Leta 1989 je takratni reli Saturnus prvič pripeljal na ceste v okolico Ajdovščine in predvsem drseči ovinki nad vasico Velike Žablje so hitro zasloveli. Zaporedni ostri ovinki so imeli zelo drseč asfalt, svoje pa so dodale še naravne tribune v tamkajšnjih vinogradov in avtomobilskih spektaklov žejna primorska publika. Prizori iz devetdesetih let so nepozabni.

Tudi najboljši vozniki so imeli veliko težav, da so uspeli dirkalnike obvladati in tudi marsikaterega med njimi je ob huronskem vzklikanju zavrtelo. Philippe Bugalski, ki je bil leta 1993 drugi, pozneje pa je zmagal na dveh relijih za svetovno prvenstvo, je izjavil, da tako drsečega asfalta ni videl še nikjer.

Video - reli v Žabljah danes

Foto: Gregor Pavšič Danes je oprijem avtomobilov veliko boljši. Cesta in asfalt sta ostala vsaj v zaključnih ovinkih nespremenjena. Nekaj boljši so avtomobili, prav tako podvozja, a ključno razliko je prinesel razvoj pnevmatik. Hitrost in zanesljivost, s katero so tudi na letošnjem reliju Vipavska dolina skozi ovinke peljali tekmovalci, bi bila v devetdesetih povsem nepredstavljiva.

Primerjavo o tem lahko najbolje poda Darko Peljhan, ki je že v začetku devetdesetih let proti Žabljam vozil kot eden vodilnih voznikov slovenskega relija, v enaki vlogi pa je še danes.

“Pnevmatike so prav gotovo ključni dejavnik. Danes dejansko sploh ne drsi več tako kot nekoč. Danes moraš sam spraviti dirkalnik v drsenje, takrat pa si skozi ovinek kar malo plaval,” se spominja Idrijčan, ki je proti Žabljam prvič dirkal leta 1991 na reliju Saturnus.

Konec monopola Pirellija in Michelina?

Pnevmatike danes ali nekoč? Danes po Peljhanovih besedah zdržijo veliko več kilometrov, lažje jih je tudi dobiti, vrtoglave pa so cene. Štiri pnevmatike uveljavljenega proizvajalca stanejo skupaj z davkom okrog dva tisoč evrov.

Pri dirkaških pnevmatikah sta glavnino ponudbe vsaj v reliju do zdaj vselej ponujala Michelin in Pirelli. Drugim proizvajalcem so pripadale le obrobne vloge. Drugače pa bo že prihodnje leto, ko bo uradni dobavitelj pnevmatik za svetovno prvenstvo postal korejski Hankoook.