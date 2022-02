To so letos najboljše in najslabše letne gume

Tokrat je Avto-moto zveza Slovenije skupaj z drugimi avtomobilskimi klubi v Evropi testirala dve dimenziji pnevmatik in pri tem ugotovila, da so razlike med pnevmatikami vse manjše, a vseeno obstajajo nekatere izjeme. Tako je na primer razlika med najboljšo in najslabšo pnevmatiko pri zaviranju na mokrem od 80 kilometrov na uro do zaustavitve osem metrov, z najboljšo pnevmatiko pa lahko voznik prevozi 50 tisoč kilometrov, medtem ko z najslabšo pol manj oziroma 24.900 kilometrov.

Letos so bile na tnalu pnevmatike dimenzij 185/65 R15, ki so namenjene predvsem manjšim avtomobilom, in pnevmatike v dimenziji 215/60 R16, ki jih proizvajalci nameščajo na vse bolj priljubljene manjše cestne terence in križance. Kot so pojasnili pri AMZS, "gre trend velikosti pnevmatik pri novih avtomobilih v smer večjih premerov, so 15-palčne pnevmatike za naknadno vgradnjo še vedno med najbolj razširjenimi na trgu, saj jih uporabljajo številni avtomobili manjših razredov, ki jih je na evropskih – pa tudi na slovenskih – cestah še vedno zelo veliko. Pnevmatike dimenzije 185/65 R 15 uporabljajo namreč avtomobili, kot so renault clio, VW polo, peugeot 208 in številni drugi avti tega razreda – naš testni avto za pnevmatike te dimenzije je bil VW polo."

Med najboljšimi šestimi tudi kitajska pnevmatika

Kakovost letnih pnevmatik, ki so resda manj kompleksne od zimskih, je spodbudna. Izmed 34 preizkušenih pnevmatik ne odsvetujejo nakupa nobene. Izmed 16 pnevmatik jih je šest dobilo oceno zelo priporočljivo. Goodyear efficientgrip performance 2 se je izkazala z najmanjšo obrabo, na mokri cesti sta se najbolje izkazali pnevmatiki bridgestone turanza T005 in pirelli cinturato P1 verde, a sta imeli tudi veliko obravo. Med šesterico najboljših se je uvrstila tudi Michelinova pnevmatika primacy 4. Gre za zelo dobro uravnoteženo pnevmatiko – pri nobenem ocenjevalnem merilu ni bila povsem na vrhu, a je bila po vseh merilih dovolj dobra, da se je uvrstila med najboljše.

Dunlopova pnevmatika sport blueresponse in Gitijeva pnevmatika gitisynergy H2 zaokrožujeta skupino šestih najbolje ocenjenih pnevmatik: obe sta se dokaj dobro odrezali tako na suhi kot na mokri cesti, kar je bilo dovolj za skupno oceno zelo priporočljivo. Zdaj se verjetno sprašujete, kateri proizvajalec pnevmatik je Giti. Gre za kitajsko podjetje, ki se do zdaj na testih ni odrezalo najboljše. A očitno so naredili hiter preskok v kakovosti in se v letošnjem testu uvrstili med najboljšo šesterico.

Zanimivi poudarki, ki prikazujejo razliko med najboljšo in najslabšo pnevmatiko na testu



Najboljša pnevmatika na suhem asfaltu pri zaviranju od sto kilometrov na uro do zaustavitve potrebuje 35,4 metra, najslabša pa 39,7 metra.



Razlika med najboljšo in najslabšo pnevmatiko pri zaviranju na mokrem od 80 kilometrov na uro do zaustavitve je osem metrov.



Z najboljšo pnevmatiko prevozimo testno stezo 7,1 sekunde hitreje kot z najslabšo.



Najboljša pnevmatika na mokri cesti splava pri 89,7 kilometra na uro, najslabša pa pri 78,4 kilometra na uro.



Z najboljšo pnevmatiko lahko prevozimo 50.200 kilometrov, z najslabšo pa le 24.900 kilometrov. Z najvarčnejšo pnevmatiko porabimo dva decilitra goriva manj na sto kilometrov kot z najmanj varčno.

Dimenzija po meri manjših športnih terencev

V Evropi je vse bolj priljubljen segment majhnih in srednje velikih športnih terencev s pnevmatikami dimenzij 215/60 R16. Tudi zato so za testiranje pnevmatik uporabili Škodin model karoq. Če pri 15-palčnih pnevmatikah ni bilo izrazito slabše pnevmatike, pa je v dimenziji 16-palčnih pnevmatik med 18 pnevmatikami ena pnevmatika dobila skupno oceno priporočljivo z omejitvami oziroma le dve zvezdici. Pet pnevmatik je dobilo oceno zelo priporočljivo, 12 pnevmatik priporočljivo, ena pnevmatika pa priporočljivo z omejitvami.

Pet z oznako zelo priporočljivo

"Pet pnevmatik – Continentalova premiumcontact 6, Michelinova primacy 4, Bridgestonova turanza T005, Dunlopova sport blueresponse in Toyova proxy comfort – je dobilo štiri zvezdice in oceno zelo priporočljivo, kar pomeni, da nismo ugotovili slabosti pri nobenem od glavnih ocenjevalnih meril. Michelinova in Bridgestonova pnevmatika sta zelo prepričljivi na suhi cesti, Continentalova pnevmatika pa se je izkazala na mokri cesti. Michelinova pnevmatika primacy 4 ima izrazito majhno porabo goriva, Toyova pnevmatika proxes comfort pa ni izstopala pri nobenem merilu, a si je s svojo uravnoteženostjo zagotovila mesto med petimi najboljšimi pnevmatikami na letošnjem testu," so rezultate najboljših petih komentirali pri AMZS.

16-palčne pnevmatike v številkah



Najboljša pnevmatika se na suhem asfaltu pri zaviranju od sto kilometrov na uro do zaustavitve ustavi po 34,9 metra, najslabša pa po 40,7 metra.



Razlika med najboljšo in najslabšo pnevmatiko pri zaviranju na mokrem od 80 kilometrov na uro do zaustavitve je kar 10,1 metra.



Z najboljšo pnevmatiko prevozimo testno stezo 9,5 sekunde hitreje kot z najslabšo.



Najboljša pnevmatika na mokri cesti splava pri 84,1 kilometra na uro, najslabša pa pri 77,8 kilometra na uro.



Z najboljšo pnevmatiko lahko prevozimo 49 tisoč kilometrov, z najslabšo pa 25.500 kilometrov.



Z najvarčnejšo pnevmatiko porabimo 0,5 litra goriva manj na sto kilometrov kot z najmanj varčno.