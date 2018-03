Test letnih gum 2018: katere izbrati?

Test letnih gum evropskih avtomobilskih klubov in AMZS

Evropski avtomobilski klubi so skupno testirali 30 različnih letnih gum v dveh dimenzijah. Razlike so precejšnje tako v kakovosti kot tudi obrabi gum. V 48 dneh so na testiranju z avtomobili prevozili skoraj 298 tisoč kilometrov.

Katere letne gume boste namestili na svoj avtomobil? Foto: AMZS

Eden izmed avtomobilov na obsežnem testiranju. Foto: AMZS Gume so tudi poleti eden ključnih elementov avtomobila

V četrtek, 15. marca, bo zimske gume zakonsko dovoljeno menjati za letne gume. Evropski avtomobilski klubi, ki jih v Sloveniji zastopa AMZS, so tudi tokrat opravili obsežen test letnih gum dveh dimenzij. Zaradi obsežnosti tovrstni primerjalni testi še vedno predstavljajo enega najučinkovitejših pripomočkov pri izbiri gum na številčno vse bolj konkurenčnem trgu gum.

Te imajo tudi poleti, ko nas na cestah čakajo manj raznovrstne razmere, pomemben vpliv na vozne lastnosti našega avtomobila. Kot kaže letošnji test, so lahko razlike predvsem pri lastnostih na mokri cesti in pri obrabi gum zelo velike.

Med preizkusom so ob pomoči naprave za samodejno merjenje 400-krat izmerili globino profila na tekalni plasti. Foto: AMZS Obsežno testiranje pokazalo velike razlike

"Samo pri merjenju obrabe je recimo vožnja trajala 48 dni, avtomobili so prevozili 297.600 kilometrov, med preizkusom pa smo ob pomoči naprave za samodejno merjenje 400-krat izmerili globino profila na tekalni plasti," poudarjajo pri AMZS.

Pri porabi goriva je razlika med najbolj in najmanj varčno gumo znašala dva decilitra na sto prevoženih kilometrov. Večje so bile pričakovano razlike v obrabi gum, ki so v povprečju pri 16-palčnih gumah zdržale 34 tisoč kilometrov. Michelinova guma primacy 3 je prevozila največ, in sicer kar 45 tisoč kilometrov. Okrog 40 tisoč kilometrov so prevozile tudi Pirellijeva, Vredesteinova in Fuldina guma. Tri gume pa niso zmogle niti 30 tisoč kilometrov. Razlika med gumo z najmanjšo in največjo obrabo je bila kar 18.500 kilometrov oziroma 56 odstotkov.

Test 14-palčnih gum. Kliknite za ogled celotne tabele (.pdf). Foto: AMZS Dimenzija gum 175/65 R14



Na testu so preizkusili 14 različnih gum, dve med njimi pa sta dobili oceno zelo priporočljivo. Zanimivo, da sta obe najvišji oceni pripadli gumam manj uveljavljenim proizvajalcem. To sta bili gumi Falkna in Semperita, zadnja sicer spada v Continentalov koncern. Z njima se je še najbolje merila Dunlopova guma street response 2. Vse tri gume so se izkazale z uravnoteženostjo, Dunlopova guma pa je imela slabše lastnosti na mokri cesti. V takih pogojih se je najbolje izkazala Continentalova guma premium contact 5. Velika večina gum je dobila oceno priporočljivo. Najslabšo oceno je dobila Savina guma perfecta, ki je imela najslabše lastnosti na mokri cesti. Pri zaviranju od hitrosti 80 kilometrov na uro do ustavitve bi razlika v zavorni razdalji med najboljšo in najslabšo znašala gumo skoraj deset metrov.