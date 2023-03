Boste pohiteli? Danes lahko preobujemo avtomobile.

Nove pnevmatike imajo od osem do devet milimetrov globok profil. Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da je najmanjša dovoljena globina pri letnih pnevmatikah 1,6 milimetra, pri zimskih pa tri milimetre. S stališča varnosti je priporočljivo, da zimske gume zamenjamo, ko imajo še štiri milimetre, letne ali celoletne pa pri globini profila tri milimetre.

Redno in predvsem pred vsako daljšo potjo je treba preveriti ustrezen tlak v pnevmatikah, saj ta neposredno vpliva tako na vozne lastnosti kot tudi na obrabo pnevmatik.

Razlike med letnimi pnevmatikami so lahko velike

Kot je pokazal zadnji obsežni test letnih pnevmatik, ki so ga izvedli evropski avtomobilski klubi, je ponudba na trgu izjemno raznolika. Številne pnevmatike so dobile zelo dobre ocene in so priporočljive, med 50 pnevmatikami pa je bilo nekaj tudi tako slabih, da njihova uporaba ni priporočljiva.

Največje razlike so pri zavorni poti tako na suhi kot predvsem na mokri cesti. Velja poudariti, da je razlika med najboljšo in najslabšo zavorno potjo precej večja kot cenovna razlika med pnevmatikami. Pri celem kompletu pnevmatik je bila razlika med zmagovalko testa in eno izmed pnevmatik, ki so dobile veliko rdečo piko, dobrih sto evrov.

Primerjava najboljših in najslabših pnevmatik s testa evropskih avtomobilskih klubov, ki ga je v Sloveniji predstavila AMZS. Foto: AMZS