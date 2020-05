Razpadajoče gume niso bile njegova edina kršitev #foto

Koprski policisti so na avtocestnem križu in vzporednih cestah izvajali poostren nadzor tovornih vozil. Med kršitelji so ustavili tudi tovorno vozilo, na katerem so ugotovili več tehničnih nepravilnosti, vključno z močno obrabljenimi gumami. Odredili so mu tehnični pregled v Postojni, ki je domneve policistov potrdil, zato so mu izdali plačilni nalog.