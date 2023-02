Test 50 letnih gum: deset odličnih, zadnjih sedem odsvetujejo

Obsežen primerjalni test kar 50 letnih 16-palčnih pnevmatik je prvič poleg varnostnega upošteval tudi okoljevarstveni vidik. Evropski avtomobilski klubi – v Sloveniji test zastopa AMZS – izpostavljajo velike razlike v varnostnem delu, kjer so se še posebej slabo odrezale najcenejše pnevmatike, pa tudi pri obrabi, življenjski dobi in količini odpadnega materiala. Med 50 pnevmatikami jih je deset dobilo oceno dobro oziroma zelo priporočljivo, sedem pa jih odsvetujejo.

Foto: AMZS Evropski avtomobilski klubi so na testiranju, pri katerem je sodelovala tudi slovenska AMZS, pripravili test kar 50 letnih pnevmatik dimenzije 205/55 R16. Ta obseg gum je povezan s petdesetletnico organizacije tovrstnih testov letnih in zimskih pnevmatik, ki spada med ključne dejavnike pri izbiri pravilne in najbolj ustrezne avtomobilske obutve. Ob petdesetletnici testiranj so evropski avtomobilski klubi prvič upoštevali tudi merila trajnosti. Tako bodo od zdaj naprej v končni vrednosti okoljevarstvene lastnosti predstavljale 30 odstotkov ocene, preostali del pa bo še naprej vezan na varnostne elemente vsake pnevmatike.

Pnevmatike so že do zdaj ocenjevali po predvideni obrabi oziroma življenjski dobi ter glasnosti. Temu so zdaj dodali še podatek o obrabi gumenega dela z odmetom delcev, maso pnevmatike, prav tako pa tudi okoljske certifikate tovarn.

Prvo petino priporočajo, zadnjih sedem odsvetujejo

Le vsaka peta pnevmatika je dobila oceno dobro oziroma zelo priporočljivo. Od 50 pnevmatik jih je oceno priporočljivo dobilo 21. Preostalih 19 pnevmatik je na testu pokazalo izrazito slabost pri enem ali celo dveh osrednjih ocenjevalnih merilih.

Pri sedmih od 50 pnevmatik je bila končna ocena tako slaba, da njihov nakup ni priporočljiv. Najbolj izrazite slabosti so se pokazale pri varnosti.

Foto: AMZS

Foto: AMZS

Najboljšo skupno oceno je dobila Goodyearova pnevmatika efficient grip performance 2, ki ima zelo dobre varnostne in okoljevarstvene lastnosti, obenem pa se je izkazala z nizko obrabo. Pri varnostnem delu se je še bolje odrezala Continentalova pnevmatika premiumcontact 6, ki pa je dobila le "zadovoljivo" oceno pri okoljevarstvenih lastnostih. Obema je bila blizu tudi Michelinova pnevmatika primacy 4+, ki je za prvima dvema zaostala pri varnostnih merilih, med vsemi pa je imela drugo najboljšo oceno pri okoljevarstvenem točkovanju, tradicionalno pa se je odlično odrezala tudi pri nizki obrabi.

V prvi deseterici so sledile še Bridgesteonova pnevmatika turanza T05, Nokianova wetproof, Falknova ziex ZE310 ecorun, Continentalova ultracontact, nato pa še tri pnevmatike korejskih znamk Kumho, Hankook in Nexen. Vseh deset pnevmatik je dobilo oceno dobro oziroma zelo priporočljivo.

Privarčevanih sto evrov močno poveča tveganje na cesti

Ker je bilo tokrat na testu kar 50 pnevmatik, je bilo med njimi tudi veliko izdelkov manj znanih proizvajalcev. Spet se je pokazalo, da pri pnevmatikah ne gre varčevati. Največje razlike so se pokazale na mokri cesti, kjer so zabeležili eno največjih razlik v zavorni poti do zdaj. Najslabša pnevmatika na testu se je pri zaviranju z 80 km/h zaustavila po skoraj 60 metrih, medtem ko najboljša pnevmatika na testu obstane po le 35 metrih.

Najslabše se je odrezala prav najcenejša pnevmatika na testu (premiorri solazo), ki pa je od najboljše cenejša le za okrog 25 evrov oziroma sto evrov pri celotnem kompletu. Podrobneje bomo o velikih varnostnih razlikah med pnevmatikami, ki so vsekakor pomembne tudi poleti in ne le pozimi, pisali še v dodatnem članku.

S tisto, ki se najmanj obrablja, prek 71 tisoč kilometrov

Velike so bile tudi razlike v obrabi. Z najboljšo Michelinovo pnevmatiko je mogoče prevoziti okrog 71.500 kilometrov, obenem je bila to ena najlažjih pnevmatik na testu. Na drugi strani lahko z Zeetexovo pnevmatiko ZT 1000 (indonezijsko poreklo) prevozite le 23.100 kilometrov. Za razdaljo, ki jo prevozi en komplet Michelinovih pnevmatik, potrebujemo kar tri komplete Zeetexovih.

Avonova pnevmatika avon ZV7 v okolje odloži štirikrat toliko odpadnih gumenih delcev kot Michelinova.

Najlažji Firestonova in Tomketova pnevmatika imata maso 7,6 kilograma, že omenjena Premiorrina pa kar 9,9 kilograma.