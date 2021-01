Nove oznake na gumah: večja preglednost ali še več zmede? #foto

Informacijske nalepke na gumah so v Evropski uniji obvezne od novembra 2012 dalje in so kupcem ponujale več nujno potrebnih informacij kot so lastnostih gume pri zaviranju na mokrem, kotalnem uporu in njeni glasnosti. Po več kot osmih letih bo maja letos prvič uvedena sprememba, ki naj bi potrošnikom prinesla preglednejše informacije o izbranih lastnostih pnevmatik.

Na novi nalepki je tako mogoče največjo spremembo opaziti pri razredu kotalnega upora in zavorne učinkovitosti na mokrem, medtem ko je kotalni hrup ovrednoten s številom decibelov in črkami A, B ter C. Uvedena sta tudi dva nova piktograma, ki kažeta, ali izbrana avtomobilska pnevmatika po oprijemu na snegu izpolnjuje homologacijske standarde Unije (snežinka) in/ali gre za pnevmatiko brez žebljev z oprijemom na ledu, ki izpolnjuje novi standard.

Pomembne informacije še bolj izpostavljene

Namen nove oznake EU za pnevmatike je pomagati potrošnikom, da bodo lahko izbrali varčnejše pnevmatike, hkrati pa bodo dobili tudi podatek o zavorni poti. Tako potrošniki kot poslovni uporabniki lahko z izbiro pnevmatik z manjšim kotalnim uporom veliko prihranijo, tako z vidika stroškov goriva kot manjših emisij. Jasne informacije o oprijemu na mokrem bodo pripomogle k večji prometni varnosti, podatek o kotalnem hrupu pa je namenjen zmanjševanju zvočnega onesnaženja, ki ga povzroča cestni promet. Foto: Continental

Nemci dodajajo tudi novo oznako HL

Nemški Continental, eno največji gumarskih podjetij na svetu se je odločilo, da bodo uvedli novo oznako HL. Ta je namenjena avtom z večjo maso, saj imajo pnevmatike s to oznako višji indeks nosilnosti. V primerjavi s pnevmatiko z indeksom nosilnosti XL večjo za 10 odstotkov oziroma za 25 odstotkov v primerjavi z indeksom nosilnosti SL.

Električna vozila so težja, zato je potreben višji indeks nosilnosti

Razlog za prihod nove oznake so vse težji avtomobili, ki so s prihodom električnih vozil postali še težji. Tudi športni terenci so ''krivi'' za prihod oznake HL. Slednji so za 40 odstotkov težji kot običajen manjši avto, če pa imajo vgrajen še električni pogon pa je masa višja še za nekaj dodatnih sto kilogramov.

Oznaka HL bo na gumi izpisana pred dimenzijo pnevmatike, še vedno pa bo na koncu tudi oznaka XL ali SL, odvisno od velikosti samega avtomobila na katerem bodo nameščene. Dodatna oznaka je na voljo pri običajnih dimenzijah pnevmatik in deluje pod običajnim tlakom, kljub temu je namenjena težjim vozilom znotraj posameznega segmenta.

Foto: Continental