Sporna varnost? Na mokrem izjemno slabi rezultati teh gum.

Pred dnevi smo že povzemali zanimiv primerjalni test kar 60 letnih pnevmatik, ki so ga izvedli evropski avtomobilski klubi − v Sloveniji AMZS. Večina pnevmatik se je na testu odrezala le pogojno sprejemljivo, saj je oznako zelo priporočljivo prejelo le deset od 50 pnevmatik. 19 pnevmatik je dobilo oznako priporočljivo, saj so imele izrazito slabe lastnosti pri enem od ocenjevalnih meril.

Sedem najslabših ne priporočajo

Kot smo že poročali, je test pokazal povezavo med nizko ceno in zelo vprašljivimi varnostnimi lastnostmi pnevmatik. Med 50 pnevmatikami so jih sedem označili za neprimerne, kar je bila predvsem posledica rezultatov v varnostnem sklopu meritev − pričakovano so se največje razlike pokazale pri zavorni poti na suhi in predvsem na mokri cesti.

Na suhem asfaltu sta se na dnu znašli pnevmatiki radar RPX800 in Premiori Solazzo. Radarjeve pnevmatike izdelujejo v Singapurju, Premiorijeve pa v Ukrajini. Oboje so se slabo odrezale že pri voznih lastnostih in predvidljivosti pri ostrem izogibanju oviri. Med vsemi je imela Premiorijeva pnevmatika najdaljšo zavorno razdaljo na suhi cesti. Pri zaviranju ob hitrosti 100 kilometrov na uro se je avtomobil ustavil po 42,9 metra, kar pomeni, da je potreboval sedem metrov − torej skoraj dve dolžini avtomobila − več kot avtomobil z najboljšo pnevmatiko pri zavorni razdalji na suhi cesti, ki je Continentalova Premium Contact 6. Ko se je avtomobil s temi pnevmatikami že ustavil, je vozilo s "premiorkami" še vedno peljalo (in bi trčilo v oviro, pešca, kolesarja …) s hitrostjo 40 kilometrov na uro.

Sedem najboljših in sedem najslabših letnih pnevmatik s testa:

Foto: AMZS

Foto: AMZS

Pričakovano so bile še bolj izrazite razlike v zavorni poti na mokrem cestišču. Na dnu ocenjevalne lestvice so bile pnevmatike Rotalla RH 01 (Kitajska), Berlin Tires Summer UHP 1 G2 (Nemčija), Lassa Driveways (Turčija), Evergreen EH 226, Riken Road Performance (Japonska), Doublecoin DS99 (Kitajska) in Premiorri Solazo.

DoubleCoinova pnevmatika se je pri zaviranju na mokrem asfaltu ob hitrosti 80 kilometrov na uro zaustavila po 59,3 metra, kar je bilo kar 24,9 metra več kot pri najboljši pnevmatiki v tej ocenjevalni kategoriji, ki je Continentalova Premium Contact 6. Ko bi se avtomobil s temi pnevmatikami pred oviro že ustavil, bi se v primeru DoubleCoinovih pnevmatik še vedno premikal s hitrostjo kar 52 kilometrov na uro. Razlika v zavorni poti je več kot pet dolžin povprečnega avtomobila.

Koliko cenejše so varnostno sporne pnevmatike?

Ponavljamo še zanimivo povezavo med ceno in kakovostjo pnevmatik. Premiorijeva Solazo je bila skupno najslabše ocenjena na testu 50 pnevmatik. Cena zanjo znaša okrog 62 evrov, cena za zmagovalko testa − Goodyearovo Efficient Grip Performance 2 − pa slabih 86 evrov. Pri štirih pnevmatikah razlika v ceni torej znaša slabih 100 evrov.