Vplivnica Julie Theis, ki je javnosti bolje poznana kot udeleženka resničnostnega šova The Trust: A Game of Greed, ki so ga predvajali na Netflixu, je na svojih družbenih omrežjih razkrila, da se je iz Austina v Teksasu preselila na Hrvaško, čeprav se je sprva pripravljala na selitev v Los Angeles.