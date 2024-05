Znana ljubljanska galerija odpira podružnico v Dubrovniku

To poletje bo imel turistično oblegani Dubrovnik novo galerijo. V kapelici sv. Luke v dubrovniškem starem mestnem jedru jo odpira prepoznavna ljubljanska galerija Antikvitete Novak.

Novi razstavno-prodajni prostor so poimenovali Galerija Novak Dubrovnik, vrata pa odpira nocoj z razstavo slikarskega opusa Mirsada Begića, ob kateri bo izšel tudi predstavitveni katalog umetnikovih del.

Slovenski kipar in risar bosanskih korenin Mirsad Begić, ki je lani praznoval 70 let, sodi med najizrazitejše in najbolj lirične predstavnike mladega slovenskega kiparstva, tako imenovanega kiparstva čutnega inkarnata, ki se je razvilo v 80. letih 20. stoletja. Je avtor številnih javnih plastik in ambientalnih postavitev.

V Slovenijo se je preselil po končani srednji umetniški šoli v Sarajevu, ko je vpisal študij kiparstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1979 pri Dragu Tršarju ter leta 1986 pri njem končal še specialistični študij. Izpopolnjeval se je tudi v Londonu.

Mirsad Begić Foto: STA ,

Ustvarja v glini, mavcu, keramiki, bronu in različnih netipičnih materialih, od voska do vrvi. Ustvaril je tudi posamezne scenografije. Razstavlja po Sloveniji in zunaj nje, zlasti v Nemčiji. Živi in ustvarja v Ljubljani.

Njegova dela so med drugim v zbirkah Moderne galerije, Galerije Murska Sobota, Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, Miklove hiše Ribnica, v Tuzli, Pančevu, Somborju, Kikindi, Sarajevu, v japonskem Kobeju ter številnih zasebnih zbirkah.

Leta 2000 je prejel nagrado Prešernovega sklada za ciklus Ohraniti sanje. Leto pozneje mu je odlikovanje podelil še nekdanji predsednik republike Borut Pahor.