Victoria Beckham: Sin ni imel pojma, da je bil David tako dober nogometaš

Žena Davida Beckhama, 50-letna Victoria, je za decembrsko/januarsko izdajo revije Harper's Bazaar spregovorila o tem, da njun sin Cruz pred ogledom dokumentarca na Netflixu, ki govori o Beckhamu, ni vedel, kako "dober" nogometaš je bil njegov oče, nekdanji angleški kapetan in zvezdnik Manchester Uniteda.

"Pravzaprav je bilo smešno. Cruz je rekel: 'Nisem vedel, da je bil oče tako dober v nogometu'," se je besed sina ob ogledu dokumentarca o Davidu spomnila Victoria, ki je dodala: "Pozabiš, da je bilo že dolgo nazaj. Vedno so bili na tekmah, a bili so res majhni in premladi, da bi razumeli."

Cruz v družbi novega dekleta, skoraj deset let starejše Jackie Apostel, med tekmo ekipe Inter Miami in New England Revolution v ameriški nogometni ligi MLS. Foto: Guliverimage

Z Davidom sta ugotovila, da jima diskreten način življenja ustreza

Za Harper's Bazaar je modna oblikovalka in nekdanja članica Spice Girls povedala še, da sta oba z možem "ugotovila, kako biti precej diskretna, kar je način, kako trenutno želiva živeti", in dodala, da se je bilo včasih zabavno skrivati pred paparaci, ki so jo lovili po Bond Streetu in iskali njeno pozornost. Povedala je, da je za to danes preveč zaposlena in ima preveč otrok, za katere je treba skrbeti. "Zbudila sem se pri petdesetih in se začela manj obremenjevati," je njene besede povzel portal rte.

Victoria kmalu v lastnem dokumentarcu?

Victoria bo v torek na podelitvi nagrad za ženske leta 2024, ki jo podeljuje revija Harper's Bazaar, prevzela nagrado za podjetništvo, je poročal Press Association. Victoria naj bi kmalu zaigrala tudi v lastnem Netflixovem dokumentarcu, ki se bo za razliko od Beckhamovega, ki je pokrival Davidovo življenje, osredotočal na njen modni posel.

19-letni Cruz sicer ni sledil očetovim stopinjam in se podal na pot nogometnega profesionalizma, ampak je na družbenih omrežjih že večkrat pokazal zanimanje in talent za petje in igranje kitare. Je pa na nogometno pot stopil njegov starejši brat, 22-letni Romeo, ki je sledil očetovemu zgledu. Sprva je igral za B-ekipo moštva Brentford, lani pa je podpisal enoletno pogodbo z Inter Miamijem – ameriško ekipo, katere solastnik je njegov oče David in v kateri igra že lep nabor nekdanjih igralcev Barcelone, med njimi argentinski virtuoz Lionel Messi, Urugvajec Luis Suarez ter Španca Sergio Busquets in Jordi Alba.

