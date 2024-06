Kot so v sredo poročali japonski mediji, ki jih je povzela nemška tiskovna agencija dpa, je leta 1928 rojeni Maki umrl naravne smrti na svojem domu v japonski prestolnici Tokio pred tednom dni.

Med Makijeve najbolj znane stavbe sodijo Muzej Age Kana v kanadskem Torontu, Four World Trade Center v New Yorku, Umetniški in kulturni center Sea World v Shenzhenu na Kitajskem ter večnamenska Spiral Building v Tokiu. Muzej abstraktne umetnosti Reinhard Ernst, ki temelji na njegovih zamislih, bodo v Wiesbadnu odprli 23. junija.

Prejel je tudi odlikovanje japonske vlade za posebne kulturne zasluge

Ko je leta 1993 prejel Pritzkerjevo nagrado, ki velja za najprestižnejšo v svetu arhitekture in jo pogosto primerjajo z Nobelovo nagrado, so navedli, da Maki "mojstrsko izkorišča svetlobo, ki postane prav tako oprijemljiv del vsakega oblikovanja kot so stene in streha". Leta 2013 je prejel odlikovanje japonske vlade za posebne kulturne zasluge.

