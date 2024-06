Da se je Françoise Hardy poslovila, je na družabnih omrežjih razkril njen sin, glasbenik Thomas Dutronc, ki je ob fotografiji matere in sebe kot dojenčka zapisal "Mame ni več".

Françoise Hardy se je vse od leta 2004 borila z limfnim rakom in je skozi leta prestajala terapije z obsevanjem ter druge načine zdravljenja. Leta 2015 je bila nekaj časa celo v umetni komi, vse od takrat je težko govorila, požirala in dihala. Leta 2021 je javno zagovarjala možnost evtanazije in izjavila, da je Francija nečloveška, ker je ne dovoli.

Rodila se je leta 1944 v okupiranem Parizu, odraščala je z materjo. Pri 16. je dobila prvo kitaro in začela pisati pesmi ter iskati založbo, ki jo je leta 1961 tudi dobila. Leto pozneje jo je med zvezde izstrelila uspešnica Tous les garçons et les filles, leta 1963 pa je Francijo predstavljala na Evroviziji in osvojila peto mesto.

Postala je eden najprepoznavnejših obrazov in glasov francoskega popa iz srede 20. stoletja, snemala je tudi v drugih jezikih, s svojo lahkotno eleganco pa je postala muza modnih oblikovalcev, kot sta bila Yves Saint Laurent in Paco Rabbane. Po verzu iz njene pesmi je ime dobila tudi slovita modna znamka Comme des Garçons, ki jo je ustanovila japonska modna oblikovalka Rei Kawakubo.

Oboževali je niso le modni oblikovalci, ampak tudi režiserji, med drugim se je pojavila v filmih Jeana-Luca Godarda in Rogerja Vadima, dvorila ji je četa pop zvezdnikov od Rolling Stonesov do Davida Bowieja, Bob Dylan pa ji je posvetil eno od svojih pesmi.

Leta 1967 je spoznala glasbenika in igralca Jacquesa Dutronca, s katerim je imela sina Thomasa. Ločila sta se leta 1988, a za vedno ostala prijatelja.