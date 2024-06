Britanski zdravnik Michael Mosley, ki so ga pet dni iskali na grškem otoku Syma in našli včeraj, je umrl naravne smrti, kažejo prvi rezultati obdukcije.

Sedeminšestdesetletni izdajatelj televizijskih programov in časopisni kolumnist Michael Mosley je izginil, potem ko je šel na sprehod po obali otoka. Našli so ga na območju Ayia Marine blizu plaže. Spuščal se je po pobočju, včeraj pa so grške potrdile, da so našle truplo moškega.

Na grški otok je danes prispel mrliški oglednik, na truplu pa so opravili začetno obdukcijo, ki je pokazala, da je dr. Michael Mosley umrl naravne smrti, je poročal britanski BBC. Poleg tega so grški policisti potrdili, da na truplu niso našli posledic kaznivega dejanja ali drugih poškodb, ki bi lahko povzročile njegovo smrt.

Pogrešanega zdravnika so grške oblasti iskale tako po zraku kot po kopnem in morju. Foto: Profimedia

Policijski vir je za BBC News potrdil, da je bil zdravnik mrtev "že nekaj dni".

Soproga dr. Mosleyja, dr. Clare Bailey Mosley, je v nedeljo dejala, da se njena družina "tolaži z dejstvom, da mu je skoraj uspelo". "Opravil je neverjeten vzpon, ubral napačno pot in se zgrudil, kjer ga obsežna iskalna ekipa ni mogla zlahka videti," je v izjavi še dejala Bailey Mosley. Poklonila se je tudi svojemu "čudovitemu, smešnemu, prijaznemu in briljantnemu" možu, kmalu po novici, ko so našli njegovo truplo. "Skupaj sva imela neverjetno srečo," je dejala dr. Bailey Mosley. "Zelo sva se imela rada in bila sva tako srečna skupaj."

Na otoku je potekala obsežna iskalna akcija

Pogrešanega zdravnika so iskali pet dni, v obsežni akciji, tako po zraku kot po kopnem in morju. Nazadnje so 67-letnega Mosleyja videli, ko se je v sredo ob 13.30 po lokalnem času odpravil na pohod ob plaži St. Nikolas na otoku Symi.

Zdravnik je bil najbolj znan po svojih nastopih v oddajah The One Show in This Morning ter po tem, da je populariziral prekinitveni post in oblikoval dieto 5:2.

Mosley je sicer študiral medicino v Londonu in se izobrazil za zdravnika, zadnji dve desetletji pa je delal kot voditelj, dokumentarist, novinar in avtor, je še poročal BBC.