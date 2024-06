Na grškem otoku naj bi našli truplo dr. Mosleyja #video

Grške oblasti so potrdile, da so na otoku Symi našli truplo moškega, za katerega domnevajo, da je pogrešani britanski zdravnik Michael Mosley. Izdajatelj televizijskih programov in časopisni kolumnist je izginil, potem ko je šel na sprehod po obali tega otoka. Našli so ga na območju Ayia Marine. "Lahko potrdim, da je on," je za Guardian povedal namestnik otoškega župana Nikitas Grillas.

Pogrešanega zdravnika so iskali pet dni, v obsežni akciji, tako po zraku kot po kopnem in morju. Nazadnje so 67-letnega Mosleyja videli, ko se je v sredo ob 13.30 po lokalnem času odpravil na pohod ob plaži St. Nikolas na otoku Symi.

Njegova žena Clare Bailey je sprožila alarm, potem ko se ni vrnil do 19.30.

Zdravnik je bil najbolj znan po svojih nastopih v oddajah The One Show in This Morning ter po tem, da je populariziral prekinitveni post in oblikoval dieto 5 : 2.

V iskanje so bili vključeni policisti, gasilci, posebej izurjeni psi, prostovoljci in dron. Policija je domnevala, da je Mosleyja morda prizadela vročina in mu je spodrsnilo, nato pa je morda z višine padel.

O vzroku smrti ne poročajo.