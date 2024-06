Grški reševalci na otoku Simi, ki leži v neposredni bližini otoka Rodos in obale Turčije, iščejo Britanca Michaela Mosleya, ki je v sredo izginil po sprehodu na plaži. Mosley, po izobrazbi sicer zdravnik, ki je pa je kariero ustvaril na televiziji, je sicer znan po promociji prehranjevalnih navad, kot sta prekinitveni post in ketonska dieta, pa tudi po znanstvenih poskusih, ki jih je opravljal kar na sebi.

Na otoku Simi Michaela Mosleya danes iščejo reševalne službe, policisti, gasilci in več prostovoljcev, v zrak se je dvignilo več dronov in helikopter, na delu so tudi policijski psi, je poročal britanski BBC.

67-letni Mosley, ki je bil na otoku Simi na počitnicah z ženo, je izginil v sredo ob približno 13.30 po lokalnem času, ko naj bi se odpravil na sprehod po plaži.

Objava v skupini Prijatelji Simija na družbenem omrežju Facebook, ki prikazuje Mosleya pred njegovim izginotjem:

Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Skrbi jih, da bi lahko padel v morje, ko je izginil, pa je bilo peklensko vroče

Predstavniki lokalnih oblasti, v prvi vrsti župan Simija Eleftherios Papakalodoukas, verjamejo, da se je Mosley ali izgubil ali pa je padel v morje.

Kot poroča BBC, je bilo na otoku Simi v času izginotja Michaela Mosleya izredno vroče, temperatura je namreč presegla 40 stopinj Celzija.

Michael Mosley, sicer oče štirih otrok, je po izobrazbi zdravnik, a je svojo kariero naredil na televiziji. Zaslovel je predvsem s serijo dokumentarnih oddaj Zaupajte mi, jaz sem zdravnik, v kateri je predstavljal stanje zdravstvenega sistema v Veliki Britaniji.



Bil je znan kot promotor prehranjevalnih navad in diet, kot sta prekinitveni post (po angleško intermittent fasting) in ketonska dieta.



Leta 2002 je bil za dokumentarec Človeški obraz, v katerem je raziskoval in predstavljal znanost človeškega dojemanja lepote, nominiran za prestižno televizijsko nagrado Emmy.



Znan je bil tudi po znanstvenih poskusih, ki jih je opravljal na sebi - med drugim se je namenoma okužil s paraziti in v svojem črevesju šest tednov "gostil" trakulje, nato pa je posnel dokumentarec z naslovom Okužen! Življenje s paraziti..