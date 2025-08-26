Ameriška pop superzvezdnica Taylor Swift in njen fant, igralec ameriškega nogometa Travis Kelce, sta se zaročila. Par je novico sporočil ob seriji fotografij na Instagramu, kjer sta zaroko oznanila pod lokom vrtnic.

"Tvoja učiteljica angleščine in tvoj učitelj telovadbe se bosta poročila," sta zapisala pod skupno objavo.

Podrobnosti zaroke nista razkrila.

Swift in Kelce sta par od leta 2023 po mesecih ugibanj, potem ko je zvezdnik ekipe NFL Kansas City Chiefs obiskal pevkin koncert in ji želel izročiti zapestnico prijateljstva. Naredil jo je zanjo, na njej pa je bila njegova telefonska številka.