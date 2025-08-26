Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
26. 8. 2025,
19.29

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
ZDA nogomet pevka zaroka Travis Kelce Taylor Swift

Torek, 26. 8. 2025, 19.29

1 ura, 15 minut

Taylor Swift in Travis Kelce sporočila pomembno novico

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Travis Kelce Taylor Swift | Javnost je dolgo ugibala, ali sta par. | Foto Guliverimage

Javnost je dolgo ugibala, ali sta par.

Foto: Guliverimage

Ameriška pop superzvezdnica Taylor Swift in njen fant, igralec ameriškega nogometa Travis Kelce, sta se zaročila. Par je novico sporočil ob seriji fotografij na Instagramu, kjer sta zaroko oznanila pod lokom vrtnic.

"Tvoja učiteljica angleščine in tvoj učitelj telovadbe se bosta poročila," sta zapisala pod skupno objavo. 

Podrobnosti zaroke nista razkrila. 

Swift in Kelce sta par od leta 2023 po mesecih ugibanj, potem ko je zvezdnik ekipe NFL Kansas City Chiefs obiskal pevkin koncert in ji želel izročiti zapestnico prijateljstva. Naredil jo je zanjo, na njej pa je bila njegova telefonska številka. 

Georgina Rodriguez
Trendi Toliko naj bi Cristiano Ronaldo odštel za zaročni prstan
Valentina Plaskan
Trendi Valentina Plaskan je zaročena, pred njo je pokleknil novinar
Quinn Simmons
Sportal Quinn Simmons po koncu Toura poskrbel za prav poseben trenutek #video
Paris Jackson
Trendi Paris Jackson v solzah, z zaročencem sta se razšla

ZDA nogomet pevka zaroka Travis Kelce Taylor Swift
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.