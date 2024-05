Raperko Nicki Minaj aretirali na letališču, zvezdica je vse skupaj posnela

Raperko Nicki Minaj so zaradi posedovanja mehkih drog aretirali na nizozemskem letališču Schiphol, poročajo tuji mediji. Zvezdnica je vse skupaj posnela in objavila na svojih družbenih omrežjih.

Ameriška raperka Nicki Minaj je na svojem Instagram profilu delila posnetek, na katerem ji nizozemski policist pojasni, da je aretirana, ker so v njeni prtljagi našli marihuano.

Celotno dogajanje na letališču je Minajeva dokumentirala in objavljala na svojih družbenih omrežjih. Kot pravi sama, so ji prtljago vzeli brez dovoljenja in med pregledom našli marihuano, ki naj bi pripadala njenemu varnostnemu osebju.

V naslednjem posnetku, ki ga je objavila, do nje pristopi zaposleni in ji razloži, da želi policija preiskati vso njeno prtljago. Minajeva je prepričana, da želijo sabotirati njeno svetovno turnejo Pink Friday 2, v sklopu katere bi morala danes zvečer nastopiti v Manchestru v Angliji, kamor je bila namenjena z nizozemskega letališča.

Marihuana je sicer na Nizozemskem legalna, letenje z drogo pa je nezakonito.