Alpska smučarja Mikaela Shiffrin in Aleksander Aamodt Kilde sta zaročena. Novico sta delila s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram in prejela številne čestitke.

Na fotografijah, ki sta jih objavila, 29-letna ameriška smučarka ponosno kaže prstan, ki ji ga je podaril 31-letni norveški smučar. Videti je, da jo je zaprosil med kosilom ali večerjo v restavraciji.

Preden se bosta poročila, bo verjetno minilo še nekaj let

Kot je povedal Kilde, je prezgodaj govoriti, kdaj bo poročni dan. "Verjetno se bo to zgodilo, ko se bova ustalila, tako da bo minilo še nekaj let," je pojasnil.

Spoznala sta se v smučarskem kampu, par pa sta postala nekaj let kasneje, maja 2021.

Za zaroko so jima med drugim čestitali nekdanji ameriški smučar Bode Miller, nekdanja švedska smučarka Frida Hansdotter, ameriški smučarki Breezy Johnson in Nina O'Brien, pa tudi nekdanja slovenska smučarka Tina Maze.

Kilde predčasno končal sezono, Shiffrinova zaključila z zmago

Aleksander Aamodt Kilde se je za zaroko odločil med okrevanjem po grdem padcu na januarskem smuku v Wengu, med katerim si je poškodoval ramo in utrpel globoko ureznino na meču, zaradi česar je moral na operativni poseg in predčasno zaključiti sezono.

Le dva dni po padcu Kildeja je na smuku v Cortini d'Ampezzo padla tudi Mikaela Shiffrin. V bolnišnico so jo odpeljali s helikopterjem, a poškodba k sreči ni bila tako resna kot pri njenem partnerju. Na tekme svetovnega pokala se je vrnila po sedmih tednih in nastopila v švedskem Areju, sezono pa zaključila z zmago na slalomu v Saalbachu in prejemom slalomskega kristalnega globusa.

Shiffrinova in Kilde sta se spoznala v smučarskem kampu, par pa sta postala nekaj let kasneje, maja 2021. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: