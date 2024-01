Hud padec Mikaele Shiffrin, Ilka Štuhec z zavoro

V Cortini d'Ampezzo so se najboljše alpske smučarke, specialistke za hitri disciplini, pomerile na četrtem smuku sezone svetovnega pokala, ki pa so ga že med nastopi najboljših zaznamovali hudi padci. Med drugim je grdo padla Američanka Mikaela Shiffrin, ki je imela vidne težave z levo nogo, s helikopterjem pa so jo že odpeljali v bolnišnico. Na tekmi s številnimi prekinitvami je zmagala Avstrijka Stephanie Venier, Ilka Štuhec je ob vseh težavah svojih sotekmovalk nastopila bolj rezervirano in je osvojila 21. mesto (+2,01).

Na izjemno zahtevnem smuku v Cortini d'Ampezzo se je po maratonski tekmi zmage veselila Avstrijka Stephanie Venier, ki je s številko 18 z vrha izrinila Švicarko Laro Gut-Behrami (+0,39). Ta je morala dolgo čakati na svoj nastop, saj je tik pred njenim nastopom grdo padla vodilna v skupnem seštevku Mikaela Shiffrin. Američanka je po enem izmed skokov po pripravi na zavoj izgubila nadzor nad smučmi, grdo ji je zvilo levo nogo in končala je v zaščitni mreži, hitro pa ji je na pomoč priskočila tudi zdravniška ekipa. Shiffrinova je po nekaj minutah sicer vstala, a ob tem ni mogla stopiti na levo nogo, zatem pa so jo s helikopterjem odpeljali na nadaljnje preglede v bolnišnico. Pred manj kot tednom dni se je poškodovala in sezono že sklenila njena največja tekmica v boju za kristalni globus Slovakinja Petra Vlhova, pred dvema tednoma pa je grdo v Wengnu padel tudi Američankin izbranec Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je prav tako moral narediti križ čez nadaljevanje sezone.

😬 La reine Shiffrin est touchée : victime d'une chute, l'Américaine se relève après de longues minutes et semble blessée au genou gauche.



Suivez la descente de Cortina d'Ampezzo sur Eurosport #ChaletClub https://t.co/BpLHyGNC7D pic.twitter.com/K4kCcub5Mj — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 26, 2024

Prvi izvidi: vezi niso poškodovane

Kot so na družabnem omrežju X zapisali pri ameriški smučarski zvezi, je Shiffrinova po padcu in dolgem čakanju svojim kolegicam iz reprezentance na WhatsApp poslala spodbudno sporočilo. "Vse je v redu, imate to, gremo!" je sporočila 28-letna smučarka. "Hvala vsem za podporo," je Shiffrinova nato navijačem sporočila prek družabnih omrežij. Ameriška zvezda je obenem objavila, da po prvih pregledih kolenske vezi niso poškodovane.

Thank you all for your support 🙏❤️



(But oh my god…looking at the results for our team makes me smile so much!!🥹👏) https://t.co/NX9qBVS8uK — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) January 26, 2024

Grdo je padla tudi Švicarka Priska Nufer, v bolečinah pa je svoj nastop sicer brez padca končala tudi njena rojakinja Corinne Suter, ki se je ob krikih bolečine ob progi prijela za levo koleno, tudi njo je s prizorišča odpeljal helikopter in bo, kot kaže, naslednja od žrtev poškodb, ki so že tako močno načele karavano svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Druga zmaga za Avstrijko

Tridesetletna Venierjeva je osvojila svojo drugo karierno zmago, prvo po letu 2019, ko je zmagala na smuku v Garmisch-Partenkirchnu. Avstrijka je nastopila s startno številko 18 po dramatičnem začetku tekme, ki so jo zaznamovali odstopi najboljših tekmovalk.

Tretje mesto so si razdelile kar tri tekmovalke. Dolgo je delovalo, da bo na tretjo stopničko stopila vodilna v smukaškem seštevku Italijanka Sofia Goggia (+0,71), a sta se ji nato na tem položaju pridružili še Avstrijka Christina Ager s številko 24 in Kanadčanka Valerie Grenier s številko 31. Tako Agerjeva kot Grenierjeva sta se prvič zavihteli na oder za zmagovalke na smukih v svetovnem pokalu.

Zmagovalka Stephanie Venier Foto: Guliverimage

Ilka Štuhec ob številnih padcih z zavoro

Ilka Štuhec, lani druga najboljša smukačica na svetu, v tej zimi še ni ujela prave forme in za zdaj še ni stopila na oder za zmagovalke. Štuhčeva se je v Cortini d'Ampezzo, kjer se je lani na dveh smukih izkazala, na prvem zaostala le za zmagovalko smukaškega seštevka svetovnega pokala, Italijanko Sofio Goggio, na drugem pa ugnala prav vso konkurenco, tokrat na progo podala precej rezervirano, kar je bilo glede na dogajanje pred njenim nastopom lahko razumeti.

Štuhčeva je ob prihodu v cilj zasedla takrat zadnje mesto, z zaostankom dobrih dveh sekund pa je na koncu osvojila 21. mesto. Štajerka je bila v tej sezoni še najboljša v Val d'Iseru, ko se je močno približala stopničkam in s petim mestom zabeležila najboljši izid sezone. "Nenavadna tekma, za Cortino ogromno odstopov, ogromno je napak, žal so te del našega športa," se je Štuhčeva v najprej odzvala na dogajanje na progi.

O svojem nastopu pa je dejala: "V duhu celotne sezone si še ne najbolj zaupam, ne spustim smuči teči, kar se potem tudi vidi na zaostanku. Čas tako seveda izgubljaš in zaostanek je vedno večji. Jutri še ena tekma, nov dan, nova priložnost. Vsekakor bomo podrobno pogledali videoanalizo, za boljši občutek in za dvig samozavesti je treba najti dobre stvari in se s tem ponovno pognati jutri na polno."

V Cortini d'Ampezzo se obeta trojni tekmovalni spored, v soboto bo še en smuk, v nedeljo pa bo na sporedu še superveleslalom.

Cortini d'Ampezzo, smuk (Ž):



1. Stephanie Venier (Avt) 1:33,06

2. Lara Gut-Behrami (Švi) +0,39

3. Sofia Goggia (Ita) +0,71

3. Christina Ager (Avt) +0,71

3. Valerie Grenier (Kan) +0,71

6. Laura Pirovano (Ita) +0,91

7. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +0,94

8. Cornelia Hütter (Avt) +0,98

9. Mirjam Puchner (Avt) +0,99

10. Joana Hählen (Švi) +1,11

...

21. Ilka Štuhec (Slo) +2,01

Odstop: Priska Nufer (Švi), Mikaela Shiffrin (ZDA), Federica Brignone (Ita), Corinne Suter (Švi) ... Svetovni pokal, skupni seštevek (23/43):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1.209 točk

2. Lara Gut-Behrami (Švi) 869

3. Petra Vlhova (Slk) 802

4. Federica Brignone (Ita) 787

5. Sara Hector (Šve) 647

6. Sofia Goggia (Ita) 642

7. Michelle Gisin (Švi) 530

8. Cornelia Hütter (Avt) 467

9. Valerie Grenier (Kan) 429

10. Lena Dürr (Nem) 404

...

41. Ana Bucik (Slo) 125

46. Ilka Štuhec (Slo) 111

51. Andreja Slokar (Slo) 94

54. Neja Dvornik (Slo)84 Smukaški seštevek(4/10):



1. Sofia Goggia (Ita) 290 točk

2. Stephanie Venier (Avt) 216

3. Lara Gut-Behrami (Švi) 164

4. Mirjam Puchner (Avt) 160

5. Jasmine Flury (Švi) 159

6. Cornelia Hütter (Avt) 157

7. Joana Hählen (Švi) 125

8. Federica Brignone (Ita) 110

9. Kira Weidle (Nem) 109

10. Mikaela Shiffrin (ZDA) 100

...

12. Ilka Štuhec (Slo) 95

