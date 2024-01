Obeta se slalomski spektakel pod žarometi

Pred alpskimi smučarji je šesti slalom sezone. Obeta se spektakel pod žarometi v Schladmingu, kjer je na startu prijavljenih 74 tekmovalcev.

Prva vožnja bo predvidoma ob 17.45, odprl pa jo bo Švicar Ramon Zenhaeusern. Medtem ko se bo vodilni v slalomskem seštevku Manuel Feller na progo odpravil s številko šest. Avstrijcu je šlo odlično že v torek, ko je vodil po prvi vožnji, nato pa zasedel drugo mesto za Marcom Odermattom.

Na start sta prijavljena dva Slovenca. Žan Kranjec bo imel številko 31, Tijan Marovt pa 51.

Finale je predviden ob 20.45.

1. Ramon Zenhaeusern (Švi)

2. Clement Noel (Fra)

3. Linus Strasser (Nem)

4. Loic Meillard (Švi)

5. Henrik Kristoffersen (Nor)

6. Manuel Feller (Aut)

7. Daniel Yule (Švi)

8. Dave Ryding (VBr)

9. Alexander Steen Olsen (Nor)

10. Atle Lie McGrath (Nor)

...

31. Žan Kranjec (Slo)

51. Tijan Marovt (Slo)