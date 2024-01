Odermatt z enajstega mesta do zmage, Žan Kranjec na stopničkah!

Marco Odermatt, vodilni v skupnem, smukaškem, superveleslalomskem in seveda veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, je v prvi vožnji naredil napako, zaradi katere je pristal šele na enajstem mestu in z 98 stotinkami zaostanka za vodilnim Fellerjem, a je v drugi vožnji zablestel, zagospodaril na pomrznjeni progi Planai in se veselil svoje pete veleslalomske zmage v sezoni in že osme zapored. Ta niz je odlični Švicar začel lani marca z zmagama na obeh veleslalomih v Kranjski Gori ter ga nato nadaljeval še v tej sezoni, ko je pred Schladmingom zmagal v Val d'Iseru, dvakrat v Alta Badii in v Adelbodnu.

Najboljši slovenski smučar sezone Žan Kranjec je bil po prvi vožnji četrti, v finalu pa se je prebil na stopničke, svoje tretje v sezoni. Tretji je bil že na obeh veleslalomih v Alti Badii.

Jutri bo v Schladmingu še slalomska tekma, konec tedna pa se bodo specialisti za hitri disciplini zbrali v Garmisch-Partenkirchnu na Bavarskem, kjer bosta v soboto in nedeljo na sporedu superveleslalomski preizkušnji. Naslednji veleslalom bo 10. februarja v Banskem v Bolgariji.

Schladming, veleslalom, finale: 1. Marco Odermatt (Švi) 2:10,03

2. Manuel Feller (Avt) 2:10,08

3. Žan Kranjec (Slo) 2:10,32

4. Alexander Steen Olsen (Nor) 2:10,36

5. Loic Meillard (Švi) 2:10,59

5. Filip Zubčić (Hrv) 2:10,59

7. Joan Verdu (And) 2:10,85

8. Filippo Della Vite (Ita) 2:10,90

9. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:11,29

10. Timon Haugan (Nor) 2:11,51

11. Alexander Schmid (Nem) 2:11,57

12. Thibaut Favrot (Fra) 2:11,59

13. Hannes Zingerle (Ita) 2:11,61

14. Raphael Haaser (Avt) 2:11,80

15. Stefan Brennsteiner (Avt) 2:11,90

16. Atle Lie McGrath (Nor) 2:12,10

17. Thomas Tumler (Švi) 2:12,15

18. Alex Vinatzer (Ita) 2:12,18

19. Luca De Alipradini (Ita) 2:12,25

20. Seigo Kato (Jap) 2:12,77

21. Leo Anguenot (Fra) 2:12,82

22. Sam Maes (Bel) 2:12,86

23. River Radamus (ZDA) 2:12,89

24. Sandro Zurbrügg (Švi) 2:13,08

25. Christian Borgnaes (Dan) 2:13,09

26. Tommy Ford (ZDA) 2:13,60

27. Albert Ortega (Špa) 2:14,77

28. Erik Read (Kan) 2:15,62 Odstop: Rasmus Windigstad (Nor), Giovanni Borsotti (Ita)

