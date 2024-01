Orgija odstopov, klofuta Avstrijcu, a po 50 letih vseeno gams "domačinu"

Atle Lie McGrath Foto: Guliverimage Na avstrijskem novičarskem portalu Laola so slalom v Kitzbühelu opisali kar z besedno zvezo "orgija odstopov". V prvi vožnji je od 70 na štartu v cilj prišlo samo 37 tekmovalcev. Težave z že tako zahtevno strmimo so imeli v kombinaciji s povsem gladko, ledeno podlago tudi nekateri najboljši na svetu, med njimi so izstopali Norvežani. Henrik Kristoffersen se je sicer z velikim zaostankom prebil v finale (na koncu je bil 21.), Atle Lie McGrath, Alexander Steen Olsen in Sebastian Foss-Slovegaag so odstopili.

Cilja prve vožnje nista videla niti Štefan Hadalin in Tijan Marovt, pa denimo Avstrijec Fabio Gstrein, Michael Matt pa je povozil kol in bil diskvalificiran. Nato je pet smučarjev odstopilo še v finalu. "Ta proga je ekstremno zahtevna. Smučanje je zato prav neprijetno. Zunanja smučka kar vibrira. Smučati moraš brez napake," je povedal Matt. Napaka je lahko takoj usodna. Razočaranih tako ni manjkalo, a kot pravi Gstrein: "Zdaj to ni več pomembno. Nič ne pomaga, če jočeš. Naslednji slalom je že v sredo v Schladmingu."

"To je Kitzbühel, kjer je četrti prvi poraženec"

Več kot 20.000 navijačev, a brez Avstrijca na zmagovalnem odru. Na treh tekmah! Foto: Guliverimage Cilj obeh voženj in na koncu svojo najboljšo uvrstitev na slalomu v domačem Kitzbűhelu pa je dosegel Manuel Feller. A ga to niti slučajno ni zadovoljilo. Zmage na tej progi si želi še bolj kot olimpijskega zlata ali zlata na svetovnem prvenstvu. To je bil že njegov deveti nastop na Ganslernhangu, pa je šele četrtič prišel do cilja. Lani je po prvi vožnji vodil, a klonil pod pritiskom. Po treh zmagah na uvodnih štirih slalomih sezone (Gurgl, Adelboden in Wengen) je letos veljal za prvega favorita. In zato tolikšno razočaranje tudi za tega 31-letnika. "Sr***," je izstrelil v prvem komentarju, ko je videl čas na velikem ekranu v ciljnem izteku.

"To je Kitzbühel, kjer je četrti prvi poraženec. Zelo ne boli." Feller je odraščal v samo nekaj kilometrov oddaljenem Fieberbrunnu. Zanj je navijalo več kot 20.000 avstrijskih ljubiteljev smučanja. "Vsako zmago bi zamenjal za to. A tak je pač šport. Ko sem prečkal ciljno črto in še videl svoj zaostanek, je bila to klofuta. Ni tako depresivno, kot je bilo lani, a vsekakor nisem zadovoljen." Zelo nazorno je opisal omenjeno zahtevno podlago: "Kot poledenel beton. Psihično si moral biti zelo močan, saj v nobenem zavoju nisem vedel, kaj se bo zgodilo. Nisem bil dovolj samozavesten v vseh zavojih in tako pač ne morem zmagati." Je pa še naprej prepričljivo vodilni v slalomskem seštevku (395 točk).

Prvič po 50 letih zmagal član domačega smučarskega kluba

Linus Strasser je slavil veliko zmago, največjo v svoji karieri, na "domači" tekmi v Kitzbűhelu. Foto: Guliverimage

Drugi v seštevku slaloma Linus Strasser, ki je dobil nedeljsko tekmo, ima 208 točk. Prvič po letu 1973 na nobeni od treh tekem pokala Hahnenkamm ni bilo na stopničkah niti enega Avstrijca. Pa vendarle: Strasser je član domačega smučarskega kluba. Nemec namreč živi v bližini in tudi pogosto trenira v Kitzbühelu. Tako je prvič po 50 letih, prvič po Hansu Hinterseerju, zmagal član domačega kluba. To, kar ni uspelo Fellerju, je Strasserju. Tudi on je na tej tekmi nastopil devetič, a je prvič prišel na stopničke, tudi na najvišjo.

Linus Strasser Foto: Guliverimage "Lani sem si zadal misijo gams. Za malo mi je spodletelo. A sem verjel naprej in mi je uspelo letos," se je smejalo 31-letniku, ki je bil lani četrti. "Z vidika vzdušja ni nobena tekma večja od te, sploh pa ne zame." To je njegova četrta zmaga v svetovnem pokalu. Eno ima tudi s prizorišča naslednjega slaloma, v Schladmingu je slavil leta 2022. Za razliko od zmagovalca obeh smukov, Francoza Cypriena Sarazzina, pa on zmage ne bo bučno proslavil. "Povsem sem izpraznjen." Pa še naslednji dve tekmi za smučarje v tehničnih disciplinah sledita že v torek in sredo, veleslalom in slalom v Schladmingu.