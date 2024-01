Izjemna vožnja Nemca za prestižno zmago v Kitzbühelu

Veliki zmagovalec zadnjega dejanja pokala Hahnenkamm v Kitzbühelu je postal Nemec Linus Strasser, ki je osvojil slalomsko preizkušnjo, sicer pa je to njegova tretja slalomska zmaga. Vodilni v skupnem seštevku slaloma, Avstrijec Manuel Feller, je tekmo končal na tretjem mestu. Nemcu sta družbo na zmagovalnem odru delala Šved Kristoffer Jakobsen in Švicar Daniel Yule. Na štartu sta bila dva Slovenca, a sta tako Štefan Hadalin kakor tudi Tijan Marovt odstopila.

Linus Strasser Foto: Reuters Slalom je bil v prejšnji tekmovalni zimi s številnimi presenečenji in preobrati najzanimivejša disciplina, to sezono pa se boj še niti ni dobro razživel, saj so bili do te tekme na sporedu samo štirje. Tri od teh je dobil Avstrijec Manuel Feller, tistega v Madonni di Campiglio pa Marco Schwarz, ki je medtem s poškodbo že končal sezono.

Zdaj sta na programu dva slaloma pred množico avstrijskih navijačev: po nedeljskem na progi Ganslernhang v Kitzbühelu v sredo sledi še nočni v Schladmingu. Na domači strnimi Feller vnovič ni zdržal pritiska (lani je vodil po prvi vožnji in odstopil) in tekmo končal na četrtem mestu. Zato pa se veseli Nemec Linus Strasser, ki je bil po prvem teku četrti, v drugo pa odpeljal izvrstno in se zavihtel povsem na vrh. A tudi Strasser živi blizu Kitzbühela in na tej progi pogosto trenira. Po Zagrebu in Schladmingu je to za Nemca tretja slalomska zmaga. V časovni drami je bil drugi vodilni po prvem teku Šved Kristoffer Jakobsen (+0,14), tretjo mesto odra za zmagovalce pa je zasedel Švicar Daniel Yule (+0,20).

Manuel Feller, najboljši slalomist te zime, tudi na svojem devetem nastopu na kitzbühelskem smuku ni prišel do prve zmage. Te si želi še bolj kot zmage na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

Kitzbühel, slalom (M): 1 STRASSER Linus GER 1:40.36 2 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1:40.50 +0.14 3 YULE Daniel SUI 1:40.56 +0.20 4 FELLER Manuel AUT 1:41.15 +0.79 5 RYDING Dave GBR 1:41.32 +0.96 6 AMIEZ Steven FRA 1:41.87 +1.51 7 RASCHNER Dominik AUT 1:41.89 +1.53 8 MEILLARD Loic SUI 1:42.20 +1.84 9 SALA Tommaso ITA 1:42.32 +1.96 10 ROCHAT Marc SUI 1:42.41 +2.05

Henrik Kristoffersen Foto: Reuters Povsem druga zgodba je v slovenskem slalomu. Štefan Hadalin in Tijan Marovt to zimo še nista osvojila niti točke. Nič drugače ni bilo v Kitzbühelu, kjer sta odstopila že na prvi vožnji.

Še večje razočaranje pa za norveške slalomiste, ki so bili na uvodnih tekmah edini blizu Fellerju in Schwarzu. Henrik Kristoffersen je z zaostankom višjim od dveh sekund komaj ujel finale in bil na koncu samo 21., Atle Lie Mcgrath, Alexander Steen Olsen, Sebastian Foss-Slovegaag in Halvor Hilde Gunleiksrud pa so v prvem teku odstopili. Tako je norveško čast rešil Eirik Hystad Solberg, ki je s številko 48 prišel do 18. mesta.