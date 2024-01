Poklukar z avstrijskim kolegom potrdil dobro sodelovanje med državama

Poklukar je pozdravil nedavni dogovor o odpravi nadzora na notranjih zračnih in morskih mejah z Bolgarijo in Romunijo, na katerega je kompromisno pristala Avstrija.

"Sodelovanje se je zaradi migracijskih razmer vzdolž zahodnobalkanske migracijske poti in naraščanja organiziranega kriminala v regiji še dodatno okrepilo," je poudaril Boštjan Poklukar, so sporočili iz notranjega ministrstva.

Povabil ga je na srečanje notranjih ministrov na Brdu pri Kranju

Minister je avstrijskemu kolegu ob tej priložnosti predstavil zaključke tristranskega srečanja notranjih ministrov Hrvaške, Italije in Slovenije, ki je potekal prejšnji teden na Hrvaškem. Karnerja je povabil, naj se udeleži srečanja notranjih ministrov na Brdu pri Kranju konec marca, kjer se bodo zbrali ministri z Zahodnega Balkana.

Poklukar je pozdravil nedavni dogovor o odpravi nadzora na notranjih zračnih in morskih mejah z Bolgarijo in Romunijo, na katerega je kompromisno pristala Avstrija. Ob tem pa je ponovno izrazil prepričanje, da bo s pridružitvijo obeh držav v schengensko območje to samo močnejše. Minister je postregel še s statistikami o povečanem številu prijetih tihotapcev ljudi. "Te številke so rezultat tesnega in učinkovitega sodelovanja s sosednjimi državami, vključno z Avstrijo, za kar sem zelo hvaležen," je dodal.

Poklukar v luči zaostrenih varnostnih razmer in krize na Bližnjem vzhodu verjame, da obstaja možnost infiltracije pripadnikov ali podpornikov terorističnih skupin v mešane migracijske tokove. Kot je pojasnil, je Slovenija zato uvedla notranji nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvajajo tako, da ima kar se da majhen vpliv na gospodarstvo in obmejno prebivalstvo, še piše v izjavi za javnost MNZ.

Izjava pa ne omenja avstrijskega nadzora na meji s Slovenijo, ki velja od leta 2015. Tega je Poklukar še septembra označeval za nesorazmeren in nezakonit ukrep.

Avstrija je oktobra Evropsko komisijo obvestila o novem podaljšanju nadzora na meji s Slovenijo in Madžarsko za še šest mesecev. Odločitev je Dunaj utemeljil z azilnim pritiskom, velikim pritiskom na zunanje meje EU, grožnjo trgovine z orožjem in kriminalnih mrež zaradi vojne v Ukrajini ter trgovino z ljudmi.