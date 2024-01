Slovaške solze. Kdo bo zdaj premagal Mikaelo? Slovenka?

Vsi v Jasni v Nizkih Tatrah so pričakovali nov spopad Petre Vlhove in Mikaele Shiffrin, najboljših dveh slalomistk zadnjih nekaj let. A si je domača adutinja na sobotnem veleslalomu huje poškodovala koleno in predčasno sklenila sezono. Kdo lahko zdaj premaga izjemno Američanko? V prvi jakostni skupini bosta ob 9.30 nastopili tudi Andreja Slokar in Ana Bucik. Finale sledi ob 12.15.

Na dosedanjih sedmih slalomih to zimo smo videli samo dve zmagovalki: štirikrat Mikaelo Shiffrin (530 točk) in trikrat Petro Vlhovo (505 točk). V boju za mali kristalni globus ju je ločilo samo 25 točk. A ta dvoboj je zdaj končan, saj zaradi strganih kolenskih vezi Slovakinja to sezono ne bo več tekmovala. Zgodilo pa se je še pred množico slovaških navijačev. Katera smučarka zdaj sploh lahko ogrozi in premaga Američanko, ki lahko v nedeljo doseže svojo 95. zmago v svetovnem pokalu? Tretja v slalomskem seštevku Nemka Lena Dürr (366 točk) je bila to zimo že trikrat druga, Švedinja Sara Hector (246 točk) pa nazadnje tretja, dodatno samozavest pa si je nabrala s suvereno zmago na sobotnem veleslalomu.

Jasna, slalom, štarta lista (Ž):



1. Anna Swenn Larsson (Šve)

2. Leona Popović (Hrv

3. Katharina Liensberger (Avt)ž

4. Lena Dürr (Nem)

5. Mikaela Shiffrin (ZDA)

6. Michelle Gisin (Švi)

7. Sara Hector (Šve)

8. Andreja Slokar (Slo)

9. Paula Moltzan (ZDA)

10. Katharina Truppe (Avt)

11. Katharina Gallhuber (Avt)

12. Ana Bucik (Slo)

13. Camille Rast (Švi)

14. Ali Nullmayer (Kan)

15. Katharina Huber (Avt)

...

Shiffrinova ima štartno številko pet, tik pred njo se bo iz štartnih vrat pognala Dürrova, Hectorjeva pa ima številko sedem. V prvi jakostni skupini bosta štartali dve Slovenki: Andreja Slokar (94 točk) s številko osem in Ana Bucik (49 točk) s številko 12. Sta na 17. in 32. mestu slalomskega seštevka in to zimo še nista bili med 10. Po dobrem treningu pred tednom dni prav na tej strmini v Jasni se jima to nedeljo odpira priložnost za najboljši slalomski izid te sezone, ki je za zdaj za Slovenke razočaranje.