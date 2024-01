Švedinja razred zase, Vlhovo odpeljali z akijem

Na veleslalomski tekmi v alpskem smučanju za svetovni pokal v Jasni je zmagala Švedinja Sara Hector, druga je bila Američanka Mikaela Shiffrin, tretja pa Alice Robinson iz Nove Zelandije. Od Slovenk je bila najboljša Neja Dvornik, ki je bila na koncu 18., Ana Bucik je bila 21. Že v prvem teku so velik šok doživeli slovaški navijači, potem ko je Petra Vlhova odstopila in se tudi nesrečno poškodovala. Šlo naj bi za poškodbo kolena in je na pregledih v bližnji bolnišnici.

Prve tri. Foto: Guliverimage Švedinja Sara Hector je bila tokrat razred zase, saj je drugo uvrščeno Mikaelo Shiffrin prehitela za več kot sekundo in pol. Alice Robinson, tretja na tekmi, je zaostala že za nekaj manj kot tri sekunde. Tokrat sta se v finale uvrstili dve Slovenki. Najboljša je bila Neja Dvornik, ki je z zaostankom +6.92 sekunde pristala na 18. mestu, Ana Bucik je bila 21., njen zaostanek pa je zanašal +7.32 sekunde. Andreja Slokar je bila prepočasna za finalno vožnjo.

Bucik: Vse je preveč na okroglo

Ana Bucik je bila na koncu 21. Foto: Guliverimage

"Tekma je bila kar zahtevna, še za najboljše. Jaz sem imela v obeh vožnjah nekaj rezerve. Sem pa vesela, da sem se po nekaj slabših tekmah uspela postaviti na noge in upam, da bom to uspela vleči naprej," je v prvi izjavi povedala 18. Dvornikova. Tri mesta slabše uvrščena Bucikova pa: "Posebne, težke razmere. V prvem teku sem se jih kar dobro lotila, a naredila eno napako v srednjem delu. V drugem teku sem vsekakor želela bolj napasti. Moje vožnje še niso konstantne in je bilo vse preveč na okroglo. Zato se je čas nabiral."

Kaj sta po tekmi povedali Dvornikova in Bucikova (vir: Slo Ski):

Jasna, veleslalom (Ž):



1. Sara Hector (Šve) 2:17,80

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) +1,52

3. Alice Robinson (NZl) +2,71

4. Zrinka Ljutić (Hrv) +4,33

5. Thea Louise Stjernesund (Nor) +4,40

6. Lara Gut-Behrami (Švi) +4,49

7. AJ Hurt (ZDA) +4,60

8. Ragnhild Mowinckel (Nor) +4,64

9. Camille Rast (Švi) +5,03

10. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +5,52

...

18. Neja Dvornik (Slo) +6,92

21. Ana Bucik (Slo) +7,32

Brez finala: Andreja Slokar (Slo)



Svetovni pokal, skupni seštevek (21/43):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1.109 točk

2. Petra Vlhova (Slk) 802

3. Lara Gut-Behrami (Švi) 789

4. Federica Brignone (Ita) 787

5. Sara Hector (Šve) 618

6. Sofia Goggia (Ita) 582

7. Michelle Gisin (Švi) 490

8. Cornelia Hütter (Avt) 435

9. Valerie Grenier (Kan) 369

10. Lena Dürr (Nem) 368

...

44. Ana Bucik (Slo) 105

45. Ilka Štuhec (Slo) 101

47. Andreja Slokar (Slo) 94

58. Neja Dvornik (Slo) 58



Veleslalomski seštevek (7/11):



1. Lara Gut-Behrami (Švi) 485 točk

2. Federica Brignone (Ita) 460

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 429

4. Sara Hector (Šve) 372

5. Valerie Grenier (Kan) 327

6. Petra Vlhova (Slk) 297

7. Alice Robinson (NZl) 252

8. Zrinka Ljutić (Hrv) 177

9. Sofia Goggia (Ita) 160

10. Thea Louise Stjernesund (Nor) 147

...

23. Ana Bucik (Slo) 56

34. Neja Dvornik (Slo) 26

Kako hudo je s Petro Vlhovo?

Velika smola za Petro Vlhovo. Foto: Guliverimage

Slovaški navijači so že na začetku tekmovanja obnemeli, ko je Petra Vlhova, njihova športna junakinja, odstopila v prvem teku. Še huje je to, da se je Vlhova poškodovala in da so jo morali odpeljati z reševalnimi sanmi. Ta je v ciljni areni pomahala navijačem in vsi upajo, da njena poškodba ni hujša. Prve informacije pravijo, da je 28-letna Vlhova v stabilnem stanju in da je v bližnji bolnišnici na nadaljnjih preiskavah. Šlo naj bi za poškodbo kolena. "Trenutno je na celovitih pregledih, ki bodo razkrili obseg njenih zdravstvenih težav, o čemer vas bomo obvestili. Prosimo vas za potrpežljivost in razumevanje," so zapisali v izjavi.

Petro Vlhova je v ciljnem prostoru pomahala slovaškim navijačem. Foto: Guliverimage Vlhova je najboljša slovaška smučarka v zgodovini. V sezoni 2020/21 je osvojila veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučark.

Osemindvajsetletnica je leta 2022 na olimpijskih igrah v Pekingu osvojila zlato kolajno v slalomu, na svetovnem prvenstvu v Areju leta 2019 pa je postala svetovna prvakinja v veleslalomu.

V svetovnem pokalu je osvojila 31 zmag. V tej sezoni je zmagala na treh slalomih v Leviju, Courchevelu in Kranjski Gori, kjer je z osvojenim četrtim mestom na veleslalomu dan prej dobila tudi seštevek jubilejne 60. Zlate lisice.