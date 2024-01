Pogubna diagnoza za Petro Vlhovo

Uresničilo se je tisto, kar so se bali: Petra Vlhova si je na domači tekmi v Jasni strgala križno in notranjo vez v kolenu, kar pomeni, da je 28-letnica predčasno končala s sezono, v kateri se je z Mikaelo Shiffrin borila za veliki kristalni globus in mali v slalomu. "A gleda optimistično v prihodnost, saj ve, da ni ne prva ne zadnja s takšno poškodbo," je dejal njen trener Mauro Pini.

Petra Vlhova je to zimo dobila tri slalomske tekme. Foto: www.alesfevzer.com Slovaško smučarsko središče v Nizkih Tatrah Jasna ni redno prizorišče tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na koledar se je prebila, ker je Petra Vlhova na Slovaškem tako zelo priljubljena. Nenazadnje njeni navijači v tisočih romajo na tekme v tujino, samo spomnite se, koliko jih je bilo lani in letos v Kranjski Gori. In tako se je ta konec tedna v Jasni pod goro Chopok obetala velika zabava. A se je vse skupaj sprevrglo v žalovanje. V prvi vožnji sobotnega veleslaloma ja Vlhova padla in se resneje poškodovala. Odpeljati so jo morali z akijem.

Dve uri po koncu tekme je iz bolnišnice njen trener Mauro Pini sporočil diagnozo. In uresničilo se je, kar so se bali. Zaradi resne poškodbe kolena Slovakinja končuje s sezono. Ima strgano križno in notranjo vez v desnem kolenu. "Ne počuti se dobro, še vedno je na protibolečinskih tabletah. A gleda optimistično v prihodnost, saj ve, da ni ne prva ne zadnja s takšno poškodbo," je dejal Pini.

Zaradi Vlhove so njeni navijači romali na tekme po vsej Evropi. Foto: Reuters Vlhova je bila to sezono prva tekmica Mikaeli Shiffrin za veliki kristalni globus. Po 21 od 43 tekem ima 802 točki, Američanka pa 1.109. Shiffrinovi bo zdaj težko kdo vzel veliki globus. Na podoben način se je očitno razpletel tudi boj za moški veliki kristalni globus, saj se je edini tekmec Švicarja Marca Odermatta Avstrijec Marco Schwarz prav tako poškodoval in že končal s tekmovalno zimo. Še bolj kot za veliki globus je bila Vlhova Shiffrinovi konkurenčna za mali globus v slalomu. Po sedmih od 11 slalomov ju namreč loči samo 25 točk. Slovakinja je dobila tri slalome, tudi tistega v Kranjski Gori.