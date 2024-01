Le teden dni po Slovakinji Petri Vlhovi in dva po Norvežanu Aleksandru Aamodtu Kildeju se je poškodvala še Američanka Mikaela Shiffrin, sicer Kildejevo dekle. Grdo je padla na petkovem smuku v Cortini d'Ampezzo. V bolnišnico so jo odpeljali s heliktoperjem. Kolegicam iz reprezentance je naprej sporočila, da ni hujšega. Nato je ameriška smučarska zveza javila, da po prvih zdravniških izvidih kolenske vezi niso poškodovane.

Thank you everyone for your support and well wishes. At this point I’m just taking it day by day, and I’ll share more information or updates as I know more. Very thankful it’s not worse, but I’m pretty sore at the moment. I won’t be skiing the rest of this weekend…(cont.) pic.twitter.com/9zxduG4p1U