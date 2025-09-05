Kdo je bil življenjski sopotnik Giorgia Armania?

V četrtek se je v 92. letu starosti poslovil legendarni italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani. Njegovo podjetje je v izjavi za javnost zapisalo, da je Armani "umrl mirno, obkrožen s svojimi najdražjimi". Ob njem je bil do konca tudi njegov življenjski partner in sodelavec Leo Dell'Orco.

Giorgio Armani in Leo Dell'Orco sta se po naključju srečala v milanskem parku v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Tja naj bi Dell'Orco na sprehod peljal psa svojega prijatelja, ki se je začel igrati z Armanijevim psom. V tistem času je Dell'Orco, takrat star 24 let, delal kot oglaševalski direktor, a je že kmalu začel kariero industrijskega oblikovalca in nato kot model za podjetja, s katerimi je sodeloval Armani.

Dell'Orco se je Armaniju pridružil leta 1977

Armanijevo podjetje je v tistem obdobju delovalo v stanovanju s samo štirimi mizami, se je spominjal Dell'Orco. Medtem ko je Giorgio kot oblikovalec skrbel za kreativno plat podjetja, je njegov takratni poslovni in ljubezenski partner Sergio Galeotti skrbel za finance. Dell'Orco se je Armanijevemu podjetju pridružil leta 1977, le dve leti po njegovi ustanovitvi. Postal je ključna osebnost, še posebej po tem, ko so Galeottiju leta 1984 diagnosticirali aids, bolezen, zaradi katere je leto kasneje umrl (mediji so poročali, da je uradno umrl zaradi odpovedi srca in tudi raka). Dell'Orco je hitro postal Armanijev največji podpornik, tako osebno kot profesionalno.

Na levi modni oblikovalec Gianluca Dell'Orco, na sredini Giorgio Armani in Leo Dell'Orco na desni Foto: Guliverimage

"Po Sergievi smrti mi je bil najbližja oseba," je Armani leta 2022 o danes 72-letnem Dell'Orcu dejal za CNN. "Nudil mi je neverjetno psihološko, praktično in poslovno podporo. Najprej Sergio, nato Leo," je povedala ikona italijanske in svetovne mode.

Giorgio Armani je v svojem zadnjem intervjuju avgusta kot del svojih načrtov za svojega naslednika imenoval Lea Dell'Orca, vodjo moškega oblikovanja, ki so ga imenovali kar njegova desna roka. Danes Dell'Orca vodi moške kolekcije za vse blagovne znamke hiše, vključno z Giorgio Armani, Emporio Armani in Armani Exchange.

Dell'Orcu zaupal svoje najbolj zasebne misli, tako osebne kot službene

Armani je v svoji avtobiografiji Per Amore, kot je poročal FashionUnited, Dell'Orca opisal kot "osebo, ki ji zaupam svoje najbolj zasebne misli, osebne, službene in druge, ki jih je on z veliko diskretnostjo obdržal zase". Svojo zvestobo je Leo Armaniju pokazal tudi letos junija letos, ko je Armani zaradi bolezni prvič po 50 letih izpustil moško modno revijo. Dell'Orco ga je nadomestil in novinarjem po reviji zagotovil, da si je oblikovalec ogledal prenos in da mu je bila modna revija všeč.

Svoje zasebno in partnersko življenje, ki sta ga Armani in Dell'Orco držala stran od oči javnosti in obdržala zase, je Dell'Orco opisal kot vseživljenjsko partnerstvo. Tudi Armani je v intervjuju za Corriere della Sera leta 2024 potrdil, koliko mu Leo pomeni, ter ob tej priložnosti na levi roki pokazal diamantni prstan, ki je bil darilo Dell'Orca.

Giorgio Armani je za Dell'Orca dejal, da je z njim živel leta in mu je bil najbližja oseba. Foto: Guliverimage

Armani je o ljubezni priznal, da je bil do nje na splošno ravnodušen, poudaril pa je močna čustva, ki jih je gojil do Dell'Orca, za katerega je dejal, da je z njim živel leta in mu je bil najbližja oseba. Čeprav slavni modni oblikovalec, čigar premoženje je Frobes lani ocenil na 11,3 milijarde dolarjev (9,7 milijarde evrov), kar ga je uvrstilo na 177. mesto najbogatejših ljudi na svetu, ni nikoli javno imenoval naslednika, pa je pogosto govoril o načrtih za nasledstvo.

"Želim si, da bi bilo nasledstvo organsko, ne pa trenutek prekinitve"

"Svojo prihodnost pripravljam z ljudmi okoli sebe," je leta 2021 povedal za Associated Press. "Moji načrti za nasledstvo so sestavljeni iz postopnega prenosa odgovornosti, ki sem jih vedno opravljal, na tiste, ki so mi najbližji, kot so Leo Dell'Orco, člani moje družine in celotna delovna ekipa," je bil še natančnejši v svojem zadnjem intervjuju za Financial Times, ki je bil objavljen konec avgusta, le nekaj dni pred njegovo smrtjo. Intervju je zaključil z besedami: "Želim si, da bi bilo nasledstvo organsko, ne pa trenutek prekinitve."

Armani svojih otrok ni imel. Imel je mlajšo sestro Rosanno, dve nečakinji, Silvano in Roberto, ter nečaka Andreo, ki so bili vsi povezani s podjetjem, je poročal Reuters.