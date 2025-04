Fredi Miler tretjič preboleva raka

"V urinu sem opazil kri. Pregledi so potrdili bolezen in spet sem moral na operacijo, že tretjo. Opravili so jo 29. januarja. Vse je v redu. Zdaj me čaka šest tednov kemoterapije. Dve sem prestal brez stranskih učinkov, po tretji pa sem jih občutil," pa je Miler povedal za Žurnal24. Dodal je, da časa za bolniški dopust nima, "saj tistih, ki izdajajo položnice, ne zanima, ali je nekdo zdrav ali ni", zato bo delo nadaljeval.

Da se bolezen lahko vrne, so mu zdravniki povedali po drugi operaciji. "Takrat kar malo izgubiš voljo. A ne bom odnehal. Gremo naprej. Treba je biti trden kot kost," je dodal.

Prvič so mu raka odkrili leta 2022, drugič pa leto kasneje.

Preberite tudi: