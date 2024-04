Dina Merlina so hospitalizirali

Po pevca Dina Merlina je v četrtek okoli 21. ure pred njegovo trgovino Magaza na Baščaršiji prišlo vozilo prve pomoči in ga odpeljalo v bolnišnico, je poročal 24sata. Kot so sporočili kasneje, pevec ni v smrtni nevarnosti. V trenutku, ko se ni počutil dobro, sta bili z njim hči Naida in osebna asistentka.

Portal Avaz je poročal, da se pevec počuti dobro in je že zapustil bolnišnico. "Dino je dobro, počuti se dobro. Bil je bolan, zdaj pa mu gre odlično. Doma je v Sarajevu," je za Avaz sporočil Merlinov menedžer.

V začetku marca je balkanski pevec v dveh zaporednih večerih nastopil v Ljubljani.