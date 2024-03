Balkanski zvezdnik z YouTuba v dolgovih, zdaj razprodaja svoje avtomobile

Eden najbolj znanih spletnih vplivnežev na Balkanu je zaradi kockanja zapadel v dolgove in zdaj po znižanih cenah prodaja svoje luksuzne avtomobile.

Srbski zvezdnik z YouTuba Bogdan Ilić, znan pod vzdevkom Baka Prase, je na Instagramu objavil, da prodaja svoje avtomobile. Ob tem je poudaril, da jih mora nujno prodati in da je cene maksimalno spustil.

27-letnik je objavil oglas za tri avtomobile, Mercedes-AMG SL 43 za 70 tisoč evrov, Mercedes-AMG G 63 za 300 tisoč evrov in Lamborghini Huracan za 200 tisoč evrov. Mimogrede: prvega od avtomobilov v oglasu je nedavno podaril svojemu dekletu, zdaj pa je darilo očitno vzel nazaj.

Foto: Instagram/bakaprase

Spletni zvezdnik, ki se je še pred nekaj meseci na YouTubu hvalil z novim stanovanjem, za katerega naj bi odštel dva milijona evrov, je pred kratkim razkril, da je zaradi iger na srečo zapadel v dolgove. "Zapravil sem veliko denarja in se zelo zadolžil. Bil sem zelo neumen, vse sem uničil in ne vem, kaj naj storim," je zapisal na Instagramu in dodal, da je denar zakockal.

Samooklicani "minister YouTuba na Balkanu" velja za enega najbolj prepoznavnih spletnih vplivnežev na območju nekdanje Jugoslavije, na YouTubu ima več kot 2,3 milijona, na Instagramu pa več kot 1,2 milijona sledilcev.

