Vroče bo. Tu je pet nasvetov, kako se izogniti vročinskim težavam. #video

Konec tedna bo vroč, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj Celzija. Čeprav številni komaj čakate poletje in vas vročina posebno ne moti, pa višje temperature s seboj prinašajo tudi nekaj nevšečnosti. Pogostejše so zastrupitve s hrano in dehidracije, zato morate nase v vročih tednih, ki so pred nami, še posebej paziti.

Danes in jutri do 36 stopinj Celzija Foto: Thinkstock Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso). Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, pozno popoldne pa ni izključena kakšna nevihta. Jutri bo od 14 do 18, ob morju 20, čez dan pa se bo živo srebro povzpelo od 30 do 36 stopinj Celzija. V nedeljo popoldne prihajajo nevihte V nedeljo bo prvi del dneva še sončno in vroče, popoldne in v noči na ponedeljek pa se bodo pojavljale nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, le na obali bo dokaj sončno in povečini brez padavin. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Na Hrvaškem do 35 stopinj Celzija Precej podobno bo vreme tudi na Hrvaškem in ob Jadranskem morju. Najvišje se bo živo srebro povzpelo danes in za vikend, vse tja do 35 stopinj Celzija. Vročino bodo tako kot pri nas prekinile nevihte. Ob morju bo ohladitev manj izrazita, temperatura morja bo še naprej rasla. Morje ima v Piranu 24,9, v Kopru pa 25,6 stopinje Celzija. Blejsko jezero ima 21,2, Bohinjsko jezero pa 13,6 stopinje Celzija.

Zaradi vročine se bolj znojimo, naše telo pa izgublja večje količine vode kot v hladnih delih leta. Zato moramo še toliko bolj paziti, da ne dehidriramo. Dehidracija nastopi, kadar je količina izgubljene tekočine večja od količine tekočine, ki smo jo vnesli v organizem. Druga preglavica vročih poletij je tudi hitreje pokvarljiva hrana, kar lahko povzroča zastrupitve.

Da se boste v vročih poletnih tednih, ki so pred nami, izognili takšnim in drugačnim nevšečnostim ter slabemu počutju, upoštevajte nekaj osnovnih napotkov:

Kava pospešuje odvajanje tekočine iz telesa, zato se je v vročih dneh izogibajte. Foto: Thinkstock

Kofeinski napitki in alkohol namreč spadajo med diuretike, kar pomeni, da pospešujejo odvajanje tekočine iz telesa. Ker že tako veliko izgubljamo zaradi znojenja, je bolje kot po kavi in alkoholu poseči po brezalkoholnih napitkih – najbolje kar vodi.

2. Pijte zadostne količine tekočine

Z znojenjem se naš organizem ohlaja, kar je pravzaprav z vidika pregrevanja telesa krasen obrambni mehanizem, a pri tem mu moramo tudi sami malce pomagati. In sicer tako, da poskrbimo za zadosten vnos vode v telo.

V poletnih dneh, ko se številni čezmerno znojimo, je tako treba popiti še več tekočine kot sicer. Če za odraslega človeka velja, da mora popiti 1,5 litra tekočine na dan, se te potrebe v vročih dneh še povečajo – odrasla oseba mora v obdobjih vročine dnevno popiti vsaj dva litra tekočine, v primeru telesnega napora pa še več, v publikaciji o postopanju v vročini opozarja Nacionalni inštitut za javno zdravje (s kratico NIJZ).

Tisti, ki se poleti kljub vročini ukvarjate s športom, se ven odpravite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Foto: Getty Images

3. Zadržujte se v senci in ohlajenih prostorih

Najprimernejši deli dneva za pohajkovanje na prostem so v poletni vročini jutranje in večerne ure. V vmesnem času pa je bolje, da se zadržujete notri, v prijetno ohlajenih prostorih. V dneh, ko vas vročina še posebej obremenjuje, se ohlajajte z mlačnimi prhami ali kopelmi.

Če pa se že kljub vročini odpravite ven, se izogibajte soncu in se zadržujte v gosti senci. Tudi tisti, ki dolge poletne dni radi izkoristite za športno udejstvovanje, aktivnosti na prostem izvajajte zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko najhujša vročina popusti.

Poletje je idealen čas za lahko prebavljivo, osvežilno hrano.

Da boste poletno vročino lažje prenašali in da se bo lahko vaš organizem nemoteno ohlajal s pomočjo znojenja, je pomembno, da nosite oblačila, ki so lahko in zračna. Ali kot rečemo po domače: oblačila, ki dihajo. Koristno se je odeti v svetle barve, ki odbijajo sonce, zato vam v njih ne bo tako vroče kot v temnih oblekah.

5. Jejte lahko hrano in živila shranjujte v hladilniku

Ker je naše telo že tako dovolj obremenjeno zaradi vročine in pridno gara, da nas sproti ohlaja, ga ne obremenjujmo še dodatno s tem, da bi moral naš metabolizem predelovati težko hrano. Golaže, jote in drugo krepko hrano tako raje zamenjajmo z osvežilnimi, lahkotnejšimi obroki.

Ne pozabite pa tudi na to, da se v vročini živila hitreje in lažje pokvarijo, zato, da bi se izognili zastrupitvam, meso, jajca, mleko in mlečne izdelke ter druga, na višje temperature občutljiva živila ves čas hranite v hladilniku.

Kako kljub vročini "preživeti" ne delovnem mestu?

Je pa tudi v temperaturah, ki so bolj primerne za poležavanje v senci, treba delati. Preverili smo, kaj zapoveduje zakonodaja in kako delodajalci blažijo temperaturne ekstreme.

Zakonodaja, natančneje Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, pravi, da temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija, razen v tako imenovanih "vročih delovnih prostorih" (na primer, kjer so peči ali drugi stroji, ki oddajajo toploto).

Ko se temperature dvignejo nad 28 stopinj, mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe in s tem "zagotoviti delavcem ustrezno toplotno udobje", navajajo priporočila delovnega inšpektorata. Med mogočimi ukrepi naštevajo prerazporeditev ali skrajšanje delovnega časa, pogostejše in daljše odmore, ponudbo osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela, kot skrajni ukrep pa tudi prekinitev delovnega procesa.