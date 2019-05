Teče za tiste, ki jih vsak dan do konca življenja čaka "maraton"

Dobrodelni tekač, ki je lani v 42 dneh pretekel 42 maratonov, se letos pripravlja na še ekstremnejši podvig. Vse za to, da bi pomagal malim vitezom - tistim, ki so v mladosti preboleli raka in bodo posledice tega nosili vse življenje.

Foto: osebni arhiv

"V Sloveniji je že več kot 1.200 malih vitezov, vsako leto se jim jih pridruži novih 50. Pri nas namreč letno za rakom zboli približno 50 otrok, ki se nato z boleznijo oziroma njenimi posledicami borijo v dobi odraščanja, pravzaprav celo življenje. Ko sem jih osebno spoznal in videl njihove težave, sem vedel, da je to skupina, ki ji želim pomagati," je pojasnil Bogomir Dolenc, tekač, ki je lani odtekel 42 maratonov v 42 dneh, letos namerava v 12 dneh preteči 1.200 kilometrov dolgo pot okrog Slovenije, prihodnje leto pa bo to traso povečal na 2.020 kilometrov.

Foto: Ana Kovač

Vsi ti ekstremni podvigi kot nešteto drugih tekov in maratonov pa imajo enak cilj - podpora ustanovi Mali vitez, ki nudi pomoč mladim, ozdravljenim od raka.

"Ti ljudje maraton tečejo vsak dan in ga bodo tekli do konca svojega življenja zaradi vseh posledic zdravljenja, operacij, poškodb telesa, predvsem pa psihičnih poškodb, ker so bili v otroštvu med zdravljenjem izolirani, celo izločeni iz okolja. To je največje breme, ki ga nosijo," je poudaril Dolenc, ki ustanovo Mali vitez podpira tako z dobrodelnimi tekaškimi dogodki kot z druženjem z malimi vitezi.

"Obiskujem njihove rehabilitacije, naredimo kakšen pohod in telovadbo, s partnerko prirejava tudi delavnice ročnih spretnosti, ki so pri socializaciji malih vitezov zelo dobrodošle, da imajo občutek, da jih okolje sprejema," je pojasnil. "Vidim, da komaj čakajo prireditve, ki jih prirejamo, da pridejo ven in med ljudi. Tako se odpirajo, začnejo govoriti tudi o svojih težavah. To je zanje dejansko psihološko zdravljenje."

Za sabo je pustil uspešno kariero in začel teči

Dolenc, ki zdaj pomaga izboljšati življenje malih vitezov, je pred leti korenito spremenil tudi lastno življenje. "15 let sem gradil vrhunsko poslovno kariero, nato pa sta me dva dogodka pripeljala do prelomnice. Prvi je bilo predavanje, na katerem nas je predavatelj vprašal: 'Če si vi ne boste vsak dan vzeli deset minut za lastno zdravje, kdo si ga bo?' Takrat sem imel v življenju vse, v poslu mi je šlo izjemno, hkrati pa nisem bil zdrav, imel sem preveč kilogramov. Kljub temu nisem niti za sekundo pomislil, kako živim, kako se prehranjujem … Takrat se mi je zgodil tisti 'klik'," se spominja Dolenc.

Bogomir s partnerko Tadejo in naraščajem. Foto: osebni arhiv

"Drugi razlog za spremembo pa je bil, da sem bil v tistem obdobju na pogrebu dveh sodelavcev, ki ju je odnesel stres, preobremenitev z delom. Takrat sem ugotovil, da moram svoje življenje spremeniti, če se jima nočem kmalu pridružiti." Zdaj ni le ambasador ustanove Mali vitez, ampak ambasador zdravega življenjskega sloga. Prepričan je namreč, da lahko tudi tisti, ki v življenju še niso tekli, sčasoma odtečejo maraton. "Le tisti prvi korak je treba narediti."