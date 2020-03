Tako si lahko v času okužb s koronavirusom okrepite imunski sistem

Za podporo imunskemu sistemu je treba uživati vitamine A, C, D in E, cink in magnezij ter nenasičene maščobe.

1. Gibanje na svežem zraku

Ne glede na letni čas in vreme, vsak dan se je treba vsaj pol ure gibati na svežem zraku. Pa najsi bo to kratek sprehod po soseski, kjer živite, igranje na igrišču z vašimi malčki, ali daljši izlet v naravo, skok na bližnje smučišče, morda celo redno izvajanje kakšne fizične aktivnosti na prostem. Seveda pa se ne pozabite obleči vremenu oziroma temperaturam primerno.

2. Zdrava in uravnotežena prehrana skozi vse leto

Za vnos ustreznih hranil, ki delujejo kot podpora imunskemu sistemu, je treba skrbeti ves čas, ne le v obdobjih, ko se bojimo, da nas bodo napadli mikrobi. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije naj bi odrasel človek v povprečju zaužil približno 150 gramov sadja in 250 gramov zelenjave dnevno.

Ključni pri krepitvi telesne odpornosti sicer niso le vitamini, temveč tudi minerali in nenasičene maščobe. Slednje najdemo na primer v oreščkih, avokadu, lanenih semenih, ribah. Med vitamini, ki so pomembni za dobro delovanje imunskega sistema, so vitamini A, C, D in E. In bistveno je, da vaš organizem dobi vse štiri skupine vitaminov, kajti če ga boste zalagali le z vitaminom C, ki nekako v splošnem velja za glavnega pri krepitvi imunskega sistema, pozabili pa na preostale tri, ne boste kaj dosti naredili, poudarjajo strokovnjaki. Med minerali pa sta z vidika ohranjanja močnega imunskega sistema najpomembnejša cink in magnezij.

3. Domača kuha s čim več svežimi sestavinami

Pomembna pa seveda ni le sestava našega jedilnika, ampak tudi način priprave obrokov, ki jih zaužijemo. Če je torej le mogoče, sebi in otrokom kuhajte sami doma, na krožniku pa naj se znajde čim več svežega sadja in zelenjave, kajti s toplotno obdelavo se hranilne snovi uničujejo.

Ker nekateri malčki in otroci določeno svežo zelenjavo in sadje odklanjajo, jim jo lahko ponudite v obliki smutijev. Pri čemer je zaradi boljše absorpcije priporočljivo takšne sadno-zelenjavne napitke piti na tešče, pred konkretnim zajtrkom.

4. Več zadovoljstva, manj stresa

Eden največjih sovražnikov našega zdravja je stres, ki ga še vedno močno podcenjujemo. Stres je tudi tisto, kar moti dobro delovanje našega imunskega sistema, kajti, ko smo vznemirjeni, se nam sprošča stresni hormon kortizol, ki nam ruši normalno imunsko obrambo.

Zato v teh dneh, ko se mnogi močno bojite okužbe z novim koronavirusom, skušajte ostati mirni in razmišljajte racionalno, kajti če boste v nenehnem strahu, paniki in stresu, si lahko s tem vsekakor naredite več škode kot koristi.

5. Homeopatija ali aromaterapija

Podporo imunskemu sistemu lahko nudite tudi z uporabo homeopatskih granul ali eteričnih olj. Za krepitev odpornosti namreč ostajajo posebne granule, vendar je homeopatska obravnava individualna, zato je prav, da se o pravilni uporabi homeopatije za boljši imunski sistem posvetujete z zdravnikom homeopatom ali farmacevtom, ki ima opravljen tudi izpit za svetovanje o uporabi homeopatskih zdravil.

Če se boste odločili za eterična olja, pa morate za začetek vedeti, da delujejo po načelu 'manj, je več', torej, z njimi ni dobro pretiravati, ter da je treba posegati po kakovostnih, čistih oljih, ki nimajo sintetičnih dodatkov. Za krepitev imunskega sistema so sicer primerna olja agrumov, olji zelene mete in evkalipta ter zeliščna olja, kot sta olji klinčkov in cimeta.

6. Dovolj spanja

Za nemoteno delovanje imunskega sistema je pomembno tudi to, da si zagotovimo dovolj spanca, ki mora biti kakovosten. Študije namreč kažejo, da ravno pomanjkanje spanja vpliva na število tako imenovanih T-celic in citokinov, oboje pa na moč našega imunskega sistema.

Še nekaj zlatih pravil, ki se jih držite, če želite zmanjšati možnosti okužbe s katerimkoli virusom, ne le z novim koronavirusom:



- Ne zahajate v zaprte prostore, kjer se zadržuje veliko ljudi, kot so na primer javne otroške igralnice in nakupovalna središča. Po hrano lahko hodite tudi v manjše trgovine, kjer se ne tre množica ljudi, na tržnico na prostem ali hrano naročite prek spleta.

- Prostore, v katerih se zadržujete, redno zračite (pa naj bo to vaš dom ali pisarna, kjer delate).

- Temeljito si umivajte roke z milom in dovolj toplo vodo, ko pa tega nimate na voljo, pa jih razkužite z razkužilom, ki vsebuje vsaj 60 odstotkov alkohola.

- Z rokami se ne dotikajte nosu, ust in oči.

- Ne jejte in ne pijte za drugimi. Tudi enega grižljaja in enega požirka ne.