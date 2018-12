Slovenski otroci med najbolj telesno aktivnimi na svetu

Slovenski otroci so med vodilnimi na svetu po telesni aktivnosti, je v nedavni raziskavi ugotovila mednarodna zveza za aktivne in zdrave otroke AHKGA.

Slovenija ima tako poleg Zimbabveja in Japonske najbolj telesno aktivne otroke na svetu. A kot so ugotovili v zvezi, imajo vse tri države zelo različne pristope k motiviranju otrok za gibanje. Vsem je skupno, da telesno aktivnost poganjajo kulturne norme. "Biti aktiven ni samo izbira, ampak je način življenja," so pojasnili v zvezi AHKGA, ki je v raziskavi preučevala mednarodne trende telesne aktivnosti otrok v razvitih državah in državah v razvoju.

Pomemben vpliv športa na slovensko kulturo

V mednarodni primerjavi je sodelovalo 517 strokovnjakov. Ocenjevali so deset najpogostejših dejavnikov, povezanih s telesno aktivnostjo otrok in mladine. Slovenija je prejela najboljše ocene v kategorijah vsesplošna telesna aktivnost, družina in vrstniki ter oblast. Zveza je izpostavila pomemben vpliv športa na slovensko kulturo. "Prebivalci Slovenije pogosto gledajo na šport kot na učinkovito orodje za krepitev narodne identitete med državljani in ustvarjanje mednarodne identitete," so zapisali v poročilu.

Foto: Pixabay

V številnih državah so rezultati skrb vzbujajoči

Skrb vzbujajoče pa so ugotovitve raziskave glede nizke stopnje fizične aktivnosti otrok in veliko časa, ki ga mladostniki preživijo v sedečem položaju, v preostalih državah. Izmed 49 držav, vključenih v raziskavo, jih je kar 75 odstotkov prejelo nizko oziroma nezadostno oceno. V zvezi upajo, da bo to poročilo spodbudilo države po svetu k izboljšanju položaja.

Zveza AHKGA je v raziskavi ugotovila, da vedno večja urbanizacija in pretirano zanašanje na sodobne tehnologije ustvarjata zdravstveni problem, ki ga je treba prepoznati kot globalno prednostno nalogo.

Trenutna generacija otrok se bo morala spoprijeti z različnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, povečana globalizacija in posledice hitrih tehnoloških sprememb. "Fizična aktivnost bo morala postati del njihovega življenja, če bodo želeli odrasti v zdrave in odporne odrasle, ki bodo zmožni preživeti in uspeti v spreminjajočem se svetu," je ugotovitve raziskave komentiral predsednik zveze AHKGA Mark Tremblay.

